    首頁 > 社會

    三峽竹崙山區賞櫻交通亂象 警方鐵腕交管、接駁化解塞車

    2026/02/14 11:47 記者吳仁捷／新北報導
    新北市警三峽分局因應竹崙山區賞櫻人潮，今年鐵腕交管，要求入山遊客都停放山下休閒農園，再入山賞櫻；圖為單行道管制。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三峽分局因應竹崙山區賞櫻人潮，今年鐵腕交管，要求入山遊客都停放山下休閒農園，再入山賞櫻；圖為單行道管制。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽竹崙山區櫻花季屆臨，吸引民眾湧入，但山區居民踢爆無良業者只顧賺錢，罔顧山區交通，過去數年向民代、本報陳情見報，當時警方補破網交管，今年三峽警分局為免民怨沸騰，考量沿線道路狹窄無復地，無法容納大量遊客車輛通行與停放，且櫻花園周遭全無停車場，三峽警分局長邀集業者、當地里長、民代開會，表達警方嚴格交通管制、還道於民政策，管制到山區賞櫻遊客車輛，務必停放山下休閒農園停車場，再轉搭接駁車。

    三峽分局長許再周強調，一到三月櫻花季期間，三峽竹崙路沿線禁止停車並加強拖吊，並規劃三層坪路單行道下山，呼籲民眾遵循員警指揮，絕對不允許重演過去幾年，業者只顧謀牟利，卻犧牲山區居民通行，衍生公安、道安隱憂，全面維護假日、賞櫻期間交安、民安。

    三峽警分局公布竹崙櫻花園道路管制與動線措施：

    一、禁止停車：竹崙路沿線為公告禁止停車路段，警方將「立即拖吊」違規車輛。

    二、單行道措施：竹崙路與三層坪路50巷（竹坑橋頭）指定為下山方向單行道，車輛一律由三層坪路50巷駛離。

    三、交通彈性管制：竹崙路、三層坪路幅狹窄，調整禁止汽車進入管制區。

    警方也提出注意事項，呼籲民眾遵守：一、山路狹窄，禁止違停，嚴格拖吊；二、機車族、在地里民或到熊空山區遊客（設有停車場），經執勤員警詢問後開放放行；三、民眾下山時務必減速慢行，禮讓下山車輛；四、建議賞櫻民眾儘早出發或利用平日前往，避開擁擠車潮。

    新北市警三峽分局因應竹崙山區賞櫻人潮，今年鐵腕交管，要求入山遊客都停放山下休閒農園，再入山賞櫻；圖為單行道管制。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三峽分局因應竹崙山區賞櫻人潮，今年鐵腕交管，要求入山遊客都停放山下休閒農園，再入山賞櫻；圖為單行道管制。（記者吳仁捷翻攝）

