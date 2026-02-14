自備酒測器也沒用！台中包商酒駕被查獲 懊悔苦笑：紅包變罰單

陳男酒測值0.19毫克，雖未達公共危險罪門檻，仍需扣車開罰。（民眾提供）

春節連假民眾忙著準備過年，台中市南屯卻發生一起令人哭笑不得酒駕插曲，45歲陳姓包商開車行經南屯區路口因行車不穩遭攔查，酒測值達0.19毫克，雖未達公共危險罪門檻仍依法告發並扣車，面臨近2萬元罰鍰，讓他懊悔直呼：「快過年太靠勢，今年紅包得拿去繳罰單了！」

這起事件正好發生在春節前警方加強勤務期間，副市長鄭照新前往第四分局慰問第一線員警與協勤民力，感謝大家犧牲團圓時間堅守崗位，強調春節治安與交通維護不能鬆懈，持續以高強度勤務打造「馬上安全」幸福城市，巧的是，慰問話音猶在，員警隔天（10日）下午立刻在勤務中查獲酒駕。

當時該分局南屯派出所員警巡經永春路與新富五街口時，發現陳男駕車搖晃攔停盤查，一下車就聞到濃濃酒味時，陳男竟拿出自備酒精檢知器先「預測」數值，雖然儀器明顯有反應仍自信表示「只喝幾瓶啤酒，應該退得差不多」，結果正式酒測仍超標，當場依法告發。

經查，陳男是工地包商，平日就自備酒精檢知器替工人預防性酒測，當天中午因天氣炎熱與友人到海產店小酌消暑，一直喝到下午兩點多準備前往工地，自認酒精已代謝得差不多，加上心存僥倖，以為大白天不會臨檢，沒想到才上路就被查獲。

第四分局強調，「115年加強重要節日安全維護工作」9日22時起至23日24時止，將持續強化治安巡邏與交通疏導，嚴格取締酒後駕車，呼籲民眾聚餐飲酒務必指定駕駛或搭乘大眾運輸，避免一時僥倖釀成憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男自備酒精檢知器。（民眾提供）

