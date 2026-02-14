卓榮泰慰勉消防署春節留守人員 盛讚消防是國家經濟高成長後盾

行政院長卓榮泰14日前往消防署救災救護指揮中心，慰勉春節留守值勤人員。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰今天到消防署，慰問春節期間留守的救災救護指揮中心相關人員，他表示每年一萬多件火災，聽到消防救護車到達時，民眾就感到安心，當然不希望不幸發生，但對生命財產、房舍威脅存在，也仰賴加強裝備、人力因應，讓國人安心，感謝消防員長年災害預防等重要任務，正是國家經濟高成長、國民所得增加的強大後盾。

卓榮泰今天春節連假第一天慰問留守消防人員由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章等官員陪同，到中央災害應變中心，慰問春節留守人員，聽取簡報後表示，感謝消防人員春節留守值勤，維持防災不打烊運作，但也只保留最低戰力，讓最多人能返家與家人團聚。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，去年整年經濟維持高成長率、國民所得增加，背後支撐的、事前防範的，就是所有消防員的工作，沒有事前防災宣導，災害發生時投入大量人力、精神、甚至生命，挽救、消弭每次災害，保障人民生命、財產安全等重大威脅，國人都感念在心。

卓榮泰強調，政府在大家減災、整備、應變復原重建過程中過程，也需要加強消防弟兄各種福利，同時在硬體也要迎頭趕上，尤其這幾年連續性的計畫、預算，編列285億元經費，強公安、保職安、增人力、添裝備，優廳舍、精訓練，對20餘年以上廳舍，盡量整修，讓消防員在較舒適環境中執勤、休息，提高效率，讓大家恢復疲勞，體力。

而在2028年前，要增補3000名消防人力，階段性來做。

至於消防車汰舊換新及增設紅外線熱顯像儀、無人機、AI消防機器人、無人載具等科技部分，都是現代化必須要做的，國內也應該完備科技化的機具，取代以人力進入危險莫測的現場，減少人力探索，讓無人載具、機器人進行更多危險探索，真正保護消防弟兄的安全。

另外對消防弟兄第一線從事危險工作，最近檢討軍警消情境，更多福利爭取，警政務分已完成，未來持續增取消防員危險加給、津貼，對同處第一線，保障人民、社會安全的警、消，加速爭取福利、討檢不足部分。

卓榮泰承諾，過年後會與內政部長劉世芳好好商量，讓軍警消在政府一視同仁重視下，如何一致提升福利；此外，卓如泰再向國人拜託，過年返鄉，呼籲離家前務必把電器、容易發生危險器具確實關閉，感謝消防單位過年期間24小時，快速即時到位救災救護，保障國人安全，也要注意自己的執勤安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法