    首頁 > 社會

    防鐵路暴力事件 新竹鐵警與車站模擬演練

    2026/02/14 11:32 記者廖雪茹／新竹報導
    春節台北假開跑，鐵路警察局分局新竹分駐所結合新竹車站，向旅客宣導鐵路法修正案，杜絕暴力，共同維護民眾安全。（圖由新竹分駐提供）

    春節年假開跑，鐵路警察局台北分局新竹分駐所結合新竹車站，針對近期鐵路暴力事件模擬演練，以加強站車人員安全意識，強化警方快速反應作為，並向旅客宣導鐵路法修正案，杜絕暴力，共同維護公眾安全。

    台鐵近期屢傳暴力事件，造成台鐵員工人身安全疑慮，立法院於上月三讀通過並由總統公布「鐵路法」修正案，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務者，將處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若因此致鐵路從業人員重傷，處3年以上、10年以下有期徒刑；致死者，則處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

    條文並規定，警察機關如獲知上述妨害鐵路人員執勤情形，應即派員前往現場排除或制止；如涉及刑事責任，應移送司法機關偵辦。另若有前述妨害行為之虞，鐵路機構得拒絕運送，以確保行車與人員安全。

    鐵路警察特別針對台鐵新竹車站員工自衛編組訓練，模擬演練當列車上發生旅客酒醉、精神異常行為時如何確保自身安全及立即通報警方到場處置。

    台北分局新竹分駐所表示，「2026年加強重要節日安全維護工作」實施計畫，自2月9日起至2月22日期間，統合運用警力，協同台鐵局、高鐵公司、轄區周邊友軍、保全及站區志工等人力，執行站區、月台、列車、平交道及軌道沿線治安及交通安全維護工作，落實執行治安平穩、交通順暢、為民服務的工作主軸，以確保旅客平安、列車安全順暢。

    此外，新竹分駐所於春節期間加強交通安全宣導，尤其是鐵路平交道安全部分，提醒民眾行經各平交道應減速慢行並注意平交道號誌情況，遵守「停」、「看」、「聽」原則，對於惡意違規的車輛將製單舉發，依「道路交通管理處罰條例」54條規定最高可處9萬元罰鍰及吊扣駕照處分，提醒民眾切勿存僥倖心態。

    春節台北假開跑，鐵路警察局分局新竹分駐所結合新竹車站，向旅客宣導鐵路法修正案，杜絕暴力，共同維護民眾安全。（圖由新竹分駐提供）

    鐵路警察局台北分局新竹分駐結合新竹車站，針對近期鐵路暴力事件模擬演練，以強化站車人員安全意識。（圖由新竹分駐提供）

