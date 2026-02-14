今天情人節彰化機動派出所進駐火車站 警暖舉讓阿伯回家吃年夜飯

今天西洋情人節也是春節連假首日，彰化警分局機動派出所進駐彰化火車站前廣場，就近服務過年大量的遊客人潮。（彰化警分局提供）

今天（14日）西洋情人節也是馬年9天春節連假首日，彰化火車站湧現人潮，為了強化治安並服務民眾，彰化警分局今天起在火車站前廣場設立「機動派出所」然而，就在勤務啟動前夕，警方協助1名深夜走失的阿伯平安返家，讓原本焦急的家屬能在過年期間與家人團聚。

這起尋人事件發生在昨天（13日）晚上，兩名卦山派出所警員執行巡邏時，在一處停車場發現1名阿伯獨自徘徊，眼神茫然。員警上前關心後，發現其身份正是家屬通報的失聯民眾，隨即協助聯絡家人。看到阿伯平安無事，家屬頻頻向員警致謝，讓家人能安心吃年夜飯。

請繼續往下閱讀...

為讓民眾平安過好年，彰化警分局今年（2026）重要節日安全維護工作自2月9日晚上10點開跑，持續至23日深夜12點，共計15天。警方整合義警、義交、民防、志工及守望相助隊等民間力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大目標，全力守護春節安全。

為了第一時間服務旅客，警方特別在彰化火車站前Moovo單車站旁設置機動派出所，每天從上午8點至下午4點，現場提供報案、失蹤人口協尋、交通疏導及反詐騙宣導等服務。

彰化警分局長劉千祥提醒民眾，春節期間人潮眾多，民眾應注意隨身財物，並警惕詐騙電話，遇可疑狀況可撥打165或110。警方強調，過年期間服務不打烊，將全力守護治安，讓民眾平安過好年。

警察志工在機動派出所前發放宣傳單，加強治安維護。（彰化警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法