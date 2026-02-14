為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    今天情人節彰化機動派出所進駐火車站 警暖舉讓阿伯回家吃年夜飯

    2026/02/14 11:01 記者張聰秋／彰化報導
    今天西洋情人節也是春節連假首日，彰化警分局機動派出所進駐彰化火車站前廣場，就近服務過年大量的遊客人潮。（彰化警分局提供）

    今天西洋情人節也是春節連假首日，彰化警分局機動派出所進駐彰化火車站前廣場，就近服務過年大量的遊客人潮。（彰化警分局提供）

    今天（14日）西洋情人節也是馬年9天春節連假首日，彰化火車站湧現人潮，為了強化治安並服務民眾，彰化警分局今天起在火車站前廣場設立「機動派出所」然而，就在勤務啟動前夕，警方協助1名深夜走失的阿伯平安返家，讓原本焦急的家屬能在過年期間與家人團聚。

    這起尋人事件發生在昨天（13日）晚上，兩名卦山派出所警員執行巡邏時，在一處停車場發現1名阿伯獨自徘徊，眼神茫然。員警上前關心後，發現其身份正是家屬通報的失聯民眾，隨即協助聯絡家人。看到阿伯平安無事，家屬頻頻向員警致謝，讓家人能安心吃年夜飯。

    為讓民眾平安過好年，彰化警分局今年（2026）重要節日安全維護工作自2月9日晚上10點開跑，持續至23日深夜12點，共計15天。警方整合義警、義交、民防、志工及守望相助隊等民間力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大目標，全力守護春節安全。

    為了第一時間服務旅客，警方特別在彰化火車站前Moovo單車站旁設置機動派出所，每天從上午8點至下午4點，現場提供報案、失蹤人口協尋、交通疏導及反詐騙宣導等服務。

    彰化警分局長劉千祥提醒民眾，春節期間人潮眾多，民眾應注意隨身財物，並警惕詐騙電話，遇可疑狀況可撥打165或110。警方強調，過年期間服務不打烊，將全力守護治安，讓民眾平安過好年。

    警察志工在機動派出所前發放宣傳單，加強治安維護。（彰化警分局提供）

    警察志工在機動派出所前發放宣傳單，加強治安維護。（彰化警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播