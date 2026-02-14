夫與「妹妹」同事曖昧逛夜市還豪擲6萬 人妻崩潰自殺獲賠3萬

人妻發先生與周姓女同事頻繁約會，氣到一度崩潰自殺，法院判周女須賠償人妻3萬元精神慰撫金。情境照。（資料照）

基隆市人妻小婷（化名）發現先生與王姓女同事關係匪淺，2人不僅頻繁相約逛夜市、上山約會，周男更在短期內為王女砸下6萬元支付雜費及購買衣物；小婷因不堪丈夫背叛一度崩潰自殺，憤而對王女提告求償10萬元。基隆地院日前審結，認定王女與周男往來已逾越普通朋友分際，判王女應賠償小婷3萬元精神慰撫金。

判決指出，小婷與周男結婚多年，育有1名未成年子女。王女與周男在同一家物流公司任職，周男為司機，王女則擔任撿貨員。小婷主張，先生與王女在去年6月至8月間發生婚外情，周男頻繁於下班後前往王女住處，甚至深夜同遊新北市中和區烘爐地、逛夜市，周男還大手筆資助王女零用錢及購買包包鞋襪。

法官檢視2 人對話截圖發現，王女曾傳訊給周男稱：「我有因為你老婆的事情拿出來跟你吵？」當周男提及妻子鬧自殺在醫院忙進忙出時，王女也回覆：「確實我逛夜市沒跟你說，是我的問題。」周男更在簡訊中要求王女歸還先前支出的6萬元雜費與零用錢，並怒斥王女是「詐欺」。

法院審理時，王女辯稱，她與周僅是同事關係，周男對老闆及同事都稱呼她為「妹妹」，且對話中並無親暱暱稱，且她並未主動要求周買包包給她，懷疑遭到小婷與周夫2夫妻聯手「設計」。

法官認為，王女明知周男有配偶，卻仍頻繁相約報備行程，且在對話中提及小婷，顯見2人關係已逾越尋常親友往來程度，足以破壞小婷婚姻生活的圓滿與幸福，判處王女須賠償小婷3萬元精神慰撫金。

