拒檢加速逃逸竟拖行警員 毒品通緝犯妨害公務判刑7月

洪姓電焊工前年駕車迴轉時撞上機車，擔心毒品通緝身分曝光，假借回車上取物強行驅車逃離，將攔阻的員警拖行20公尺受傷，被法院判處7月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市洪姓電焊工前年駕車迴轉時撞上機車，警方到場處理查驗身分時，洪男擔心毒品通緝身分曝光，竟假借回車上取物強行驅車逃離，並將攔阻的員警拖行20多公尺受傷。基隆地院日前審結，依「駕駛動力交通工具妨害公務執行罪」判處洪男7月徒刑；至於洪男被控「肇事逃逸」部分，法官則認定因受害人傷勢輕微，且員警已到場，判決無罪。

判決指出，洪姓男子2024年11月23日晚間10時許，駕車沿基隆市仁愛區南榮路迴轉時，與戴姓機車騎士發生碰撞，致戴男四肢挫擦傷。轄區第一分局林姓員警獲報到場處理，拍照蒐證後示意洪男提供證件。

請繼續往下閱讀...

不料，洪男因毒品通緝在身，擔心身分曝光，假裝要回車上拿行車紀錄器與證件，隨即發動引擎欲逃離。林員見狀立即上前拉住洪男阻止，洪男竟無視林員拉住他車上方向盤，仍強行加速，致林員跟不上車行速度，遭拖行約20公尺後跌倒，受有膝蓋、手腕及手指等多處挫傷，洪男隨即逃離現場。檢方認定洪男涉犯妨害公務與肇事逃逸罪。

法官認為，洪男明知員警依法執行勤務，卻藐視公權力強行拖行員警，導致林員執行公務時受傷，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處7月徒刑。另針對洪男被控肇事逃逸罪部分，法官認為洪男肇事後並未立即逃跑，而是留在現場。警方到場時，已與洪、戴2人確認戴的傷勢輕微、無須叫救護車，顯示戴的生命身體法益已獲確保。

此外，警察已到場完成初步拍照調查，並已知悉洪男為肇事者。只要被害人生命安全無虞，即便肇事者事後離開導致調查困難，並不構成刑肇事逃逸，因此判洪男無罪。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法