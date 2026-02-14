為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    這不叫「馬上發財」！ 彰化4天連破3處職業賭場 31人年終全噴了

    2026/02/14 10:10 記者張聰秋／彰化報導
    明天（15日）馬年小年夜，北斗警方今天宣佈年前連破3處職業賭場，31名賭客與業者到案，查扣賭金及抽頭金47萬多元。（北斗警分局提供）

    明天（15日）馬年小年夜，北斗警方今天宣佈年前連破3處職業賭場，31名賭客與業者到案，查扣賭金及抽頭金47萬多元。（北斗警分局提供）

    許多人今天（14日）開始放9天春節連假，明天（15日）就是小年夜，上班族的年終獎金都已入袋，有人想趁年前試手氣、搏翻身，沒想到錢還沒變多，可能先惹上官司。彰化縣警察局北斗分局加強春節治安維護，4天內連破3處職業賭場，從民宅、市集與鐵皮屋的職業賭場，全被警方查獲，合計帶回31人，查扣賭金與抽頭金共47萬多元。

    警方指出，第一處賭場藏身溪州鄉近郊社區民宅，嫌犯租下套房，利用門禁管制與住戶出入頻繁作掩護。警方蒐證後持搜索票上門，2月10日查獲吳姓男子經營麻將賭場，現場8名賭客正在賭博，查扣賭金及抽頭金3萬1200元與麻將賭博器具等證物。吳男依賭博罪嫌移送，賭客則依社維法裁處。

    兩天後，警方在北斗鎮熱鬧市集發現一處遊戲攤商暗中經營骰寶。警方蒐證後當場查獲江姓負責人及3名賭客，查扣賭資5800元與骰子、撲克牌、籌碼等證物，4人依賭博罪嫌送辦。

    規模最大的是一處開放式鐵皮屋賭場。警方2月13日攻堅，查獲林姓主嫌經營「妞妞」紙牌賭場，現場18人到案，查扣賭資43萬7900元，其中含抽頭金2000元，並查扣撲克牌、計時器等器具，全案移送偵辦。

    北斗分局長楊志源表示，賭博易衍生債務與治安問題，年節期間警方不會鬆手，將持續掃蕩不法行為。他也提醒，與其把年終獎金押在投機的賭桌上，不如留給家人團圓過年，平安才是最大的紅包！

