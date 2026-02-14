為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    基隆男拾獲信用卡8個月狂刷333次 盜加值25萬下場出爐

    2026/02/14 09:54 記者林嘉東／基隆報導
    基隆楊姓男子撿到1張具有悠遊卡功能的信用卡，利用該卡「自動加值」免簽名的功能，累計8個月「加值」逾台幣25萬元，被法院合併判處拘役50日。（記者林嘉東攝）

    基隆楊姓男子撿到1張具有悠遊卡功能的信用卡，利用該卡「自動加值」免簽名的功能，累計8個月「加值」逾台幣25萬元，被法院合併判處拘役50日。（記者林嘉東攝）

    基隆1名楊姓男子於仁愛市場拾獲1張具有悠遊卡功能的信用卡，竟生貪念據為己有，並利用該卡「自動加值」免簽名的功能，8個月瘋狂感應高達333次，累計「加值」逾台幣25萬元。基隆地院日前審結，依楊男犯侵占遺失物及3項非法由收費設備得利等3罪，合併判處楊男拘役50日。

    判決指出，楊男於2023年5月初，在基隆市仁愛區仁愛市場附近，拾獲張姓民眾遺失1張有悠遊卡功能的台新銀行信用卡。楊男不僅未將卡片送警招領，反而發現該卡具有悠遊卡電子錢包功能，只要餘額不足，感應時即會自動以信用卡額度加值500元或其倍數1000元到悠遊卡電子錢包內，且無需核對身分或簽名。

    楊男食髓知味，自撿到的5月起至12月間，頻繁持卡至特約商店消費，除了自己使用，甚至還利用不知情的成年女子與男子代為感應加值並購物。累計8個月瘋狂加值達330次，總金額竟高達25萬6500元。張男直到接獲銀行通知發現異常盜刷，才驚覺卡片遺失並報警處理。

    法院審理時，楊男正值青壯年，不思正途獲取財物，貪圖小便宜侵占他人信用卡，顯然侵害告訴人及發卡銀行的財產法益，並影響失主的金融信譽，依楊男犯侵占遺失物罪及3項非法由收費設備得利罪，合併判處拘役50日，可易科罰金5萬元。此外，楊男透過自動加值獲得的25萬9000元不法利益，法院也依法宣告沒收，若無法沒收則追徵其價額。

