    首頁 > 社會

    竹東、橫山分局新裝冷暖空調 改善行動緣自「那晚跨年夜警驟逝」

    2026/02/14 09:53 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府警察局近期完成竹東分局及橫山分局備勤室冷暖變頻空調設置工程。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局近期完成竹東分局及橫山分局備勤室冷暖變頻空調設置工程，希望讓基層員警不論寒冬或是酷暑，都能在勤務後的休息，擁有較為舒適、安全的環境；而這項改善行動，源自一段令警察局長林建隆難以忘懷的跨年夜。

    林建隆提到2025年跨年期間，他前往五峰鄉慰問執勤同仁並了解安全維護情形，期間與1名年輕員警短暫交談，勉勵他放下過往、持續努力，專注在工作表現上。未料翌日該名員警驟然離世，突如其來的噩耗，讓他深感震驚與不捨，也讓那一晚的對話成為難以抹去的記憶。

    林建隆說，前往靈堂致意時，家屬提及曾至分局宿舍查看，才發現備勤休息空間老舊簡陋，寒流期間窗戶密合度不足，缺乏冷暖設備，影響休息品質，希望未來能為其他同仁改善環境。這份來自家屬的心願與叮嚀，成為警察局重新檢視基層勤務環境的重要契機。他立即要求警局後勤單位全面盤點各分局備勤空間現況，規劃改善方案。

    但礙於年度預算有限，遂透過地方民意代表協助媒合企業資源。在新竹縣議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下，獲固宇空調工程董事長吳家宇及未來里建設董事長鄭建家兩位企業負責人的熱心響應、慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用，並由專業團隊協助施工，於春節前順利完成竹東分局與橫山分局備勤室冷暖空調設置作業。

    「看到同仁們在寒冷的冬夜裡，能夠好好地休息，心裡真的非常感激！」林建隆說，感謝所有協調奔走的同仁與好朋友，以及相信、支持警察的每一位。「這件事情提醒我，照顧同仁，不是口號，是責任。我會持續努力，把每一件該做的事情，一件一件做好」！

    2025年跨年期間，新竹縣警察局長林建隆（右1）前往五峰鄉慰問執勤同仁，並了解安全維護情形。（新竹縣警察局提供）

