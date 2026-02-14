為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    桃園涂男脫臼還能爆打3醫護 法官認疼痛難耐無法自控判無罪

    2026/02/14 09:49 記者謝武雄／桃園報導
    涂姓男子到醫院接受脫臼復位治療因疼痛難當，打傷為其治療的醫護人員，法官認為主觀上無犯意，諭知無罪判決。（記者謝武雄攝）

    家住桃園涂姓男子，去年3月15日凌晨4時許，因脫臼疼痛不適前往中壢區某醫院掛急診，治療過對3名醫護人員攻擊致3人受傷，檢方偵結依違反醫療法起訴，但桃園地院法官認為病患接受脫臼復位治療中難耐疼痛未能自控，始致醫護人員受傷，不能認定被告主觀上有妨害醫護人員執行醫療業務之犯意，公訴意旨尚屬不能證明，爰諭知無罪之判決。

    檢方偵訊時，涂男表示，當時打麻醉已經完全不記得，只知道「有好幾人來壓制我」，但在醫護人員員指證歷歷，與醫院監視畫面截圖佐證，檢方認為涂男犯行明確，偵結依違反醫療法起訴，檢方並請法院審酌，被告犯後否認犯行、態度惡劣且毫無悔意，建請法院從重量刑。

    判決則指出，公訴意旨認被告涉犯醫療法第106條第3項之以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌；涂男表示是復位手術很痛才掙扎，沒有妨害醫療或傷害醫護人員的意思，法院認定涂男在接受脫臼復位時確實會感受到十分疼痛不適，實難排除涂男係因治療中難耐疼痛未能自控，始致近身為其治療之醫護人員受傷，故不能認定被告主觀上有妨害醫護人員執行醫療業務犯意。

