    南市加強查緝犯罪全面打詐 165通報揭露假網購詐騙最多

    2026/02/14 09:34 記者洪瑞琴／台南報導
    南市警局加強巡守金融與商家共同守護過年安全。（南市警察局提供）

    南市警局加強巡守金融與商家共同守護過年安全。（南市警察局提供）

    2026火馬年快到了，為了讓大家安心過好年，台南市警局春節期間維安不打烊，不只加強查緝犯罪、疏導交通，也會提高金融機構、ATM周邊巡邏次數，彩券行、大賣場、超商等現金流較多的地方，也都列為重點守護區，並和業者建立聯防機制，一起把關安全。

    警方統計，南市去年165通報詐騙案件中，以假網購最多，其次是假投資、假交友投資。年節本來就是消費旺季，加上大家滑手機時間變長，警方提醒民眾網購要選擇有保障的平台，遇到要求「實名認證」「金流驗證」等說法要特別小心；社群平台廣告也別亂點，更不要隨便加陌生好友或投資群組，凡是標榜「穩賺不賠」幾乎都是詐騙。若有疑慮，可直接撥165專線查證。

    警方也提醒，過年外出前記得檢查門窗上鎖；到人多的地方要留意隨身財物、避免露財；若需要提領大量現金，可向派出所申請護鈔服務。萬一在公共場所遇到狀況，先確保自身安全、離開現場再報警。南市警局局長林國清強調，春節期間會全力守護治安，結合民力、志工及相關公（私）部門力量，讓市民平安迎新年。

    南市警察局春節期間結合民力，共同防詐守護安全。（南市警察局提供）

    南市警察局春節期間結合民力，共同防詐守護安全。（南市警察局提供）

    年節詐騙機率高，警方提醒網購投資需提高警覺。（南市警察局提供）

    年節詐騙機率高，警方提醒網購投資需提高警覺。（南市警察局提供）

