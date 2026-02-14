為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    瑞芳男搭火車遭竊60萬 鐵警調百支電眼逮扒手追回40萬

    2026/02/14 09:17 記者林嘉東／基隆報導
    新北市瑞芳區林姓男子上月2日攜帶60萬元鉅款搭火車返家途中遭竊,鐵路警察局獲報後鍥而不捨追氣,本月10日逮到施姓(右2)男扒手,並在他家中搜出尚未花完的40萬元贓款。(記者林嘉東翻攝)

    新北市瑞芳區林姓男子上月2日攜帶60萬元鉅款搭火車返家途中遭竊，鐵路警察局獲報後鍥而不捨追氣，本月10日逮到施姓（右2）男扒手，並在他家中搜出尚未花完的40萬元贓款。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區林姓男子上月初攜帶60萬元鉅款，搭台鐵自強號返家途中遭竊。鐵路警察局接獲報案後成立「鷹眼專案小組」，過濾百餘支監視器畫面後逮到施姓扒手，並在他家中搜出尚未花完的40萬元贓款；警訊後，將施男依加重竊盜罪嫌函送法辦。

    警方調查，新北市林姓男子1月2日上午搭台鐵212次自強號列車，從台北市松山站上車後，返回新北市瑞芳區住處；林男上午9點半到站前，發現後背包內60萬元現金遭竊，立即按車廂內的緊急鈴求助。

    自強號列車長第一時間通報鐵路警察到場處理，由於金額龐大，鐵警局隨即整合偵查隊及各派出所警力組成專案小組，依車上目擊乘客提供的嫌疑人外觀特徵，展開大規模搜查。

    經專案小組擴大調閱列車車廂、車站及鐵道沿線周邊上百支監視器發現，與林男一起從松山站上車的施姓男子涉有重嫌，查出他從基隆八堵站下車後，一路調閱監視器查出他的身分，本月10日向基隆地檢署搜索票、拘票抓人，在施男家中查扣尚未被他花完的40萬元贓款。

    鐵路警察局呼籲，農曆春節將至，民眾搭乘大眾運輸工具應牢記財物「三不原則」：不離身、不離眼、不露白，並建議貴重物品應妥善放置於有拉鍊的貼身包內，而非隨手塞進背包內。

    新北市瑞芳區林姓男子上月2日攜帶60萬元鉅款搭火車返家途中遭竊，鐵路警察局獲報後鍥而不捨追氣，本月10日逮到施姓（右2）男扒手，並在他家中搜出尚未花完的40萬元贓款。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區林姓男子上月2日攜帶60萬元鉅款搭火車返家途中遭竊，鐵路警察局獲報後鍥而不捨追氣，本月10日逮到施姓（右2）男扒手，並在他家中搜出尚未花完的40萬元贓款。（記者林嘉東翻攝）

