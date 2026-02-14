為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節出遊遇車禍別慌！ 北市警即call指導保平安

    2026/02/14 08:51 記者劉慶侯／台北報導
    如遇交通事故需泠靜處理，並防二次事故發生。（記者劉慶翻攝）

    春節連續假期期間民眾易開車出遊，倘若一旦發生擦撞或交通事故，台北市警交通大隊提出「保平安五步驟」要項，警方並表示屆時會主動聯繫報案人，提供一切相關協助。

    農曆春節連假期間，各地將湧現大量採買、返鄉及出遊車潮，民眾多會利用高、快速公路迅速往返目的地，最不想因交通壅塞而影響行程，惟時常靠近壅塞源頭發現竟然只是輕微擦撞財損之事故占用道路所造成的。有鑑於交通事故不僅會造成交通壅塞，尤其高、快速公路行車速度較快，更容易衍生嚴重的「二次事故」。

    北市交通警察大隊表示，發生交通事故，無人受傷且車輛仍可正常行駛時，民眾應依「道路交通事故處理辦法」規定，拍照定位車輛位置後，將車輛移置不妨礙交通處所。另外北市警為避免交通壅塞及二次事故，接獲民眾報案市區快速道路及聯外橋梁交通事故時，會主動聯繫報案人，指導拍照定位，並引導車輛下匝道至安全處所，統計115年1月已協助引導117件。

    北市交通警察大隊提醒，發生財損事故記住以下「保平安五步驟」：

    一、報警並打開警告燈：報警讓警方知道事故位置，同時打開警告燈提醒後方來車。

    二、放置警示牌：在後方適當距離放置警示牌，使後方來車能提早反應，以免遭追撞。

    三、拍照錄影：拍攝事故全景、碰撞點、車輛毀損情形及掉落物或相關痕跡。

    四、盡速下匝道：拍攝完成後人車應盡速離開現場勿逗留，下匝道至安全處等候員警到場處理。

    五、持續注意來車：在採取任何動作之前，例如開啟車門、擺放警示牌或移動車輛時，均應先確保自身安全後再行動，並切勿於車內或車道上逗留。

