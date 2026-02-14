雷霆掃蕩連環破獲！松山警2日內瓦解3處賭博據點

北市警松山分局松山所控制休閒棋牌社及證物（記者劉慶侯翻攝）

農曆連假前各地下賭場蠢蠢欲動，台北市警松山分局兩日內連破三家賭場，有一處是以洗衣場作掩護，另兩地則是用合法申請的棋牌社、協會名義，暗中轉而經營麻將場、德州撲克，共計查獲27人。訊後昨日均依法移送究辦。

警方表示，松山分局三民、松山與東社派出所日前分別接獲線報，指轄區濱江街、八德路及南京東路上個別有職業賭場非法活動，3個派出所員警獲報後即組成專案小組進行監控蒐證，待確實掌握不法事證後，並於11日及12日接連展開查緝行動。

請繼續往下閱讀...

三民派出所於11日晚間7時許，前往隱身於濱江街「洗車場」內的麻將賭場執行查緝，現場查獲負責人2人、賭客4人，並查扣不法所得7250元、麻將、搬風骰子等證物。

隨後，松山派出所再於晚間9時許，持搜索票前往八德路四段上另一處合法登記的「休閒棋牌社」執行突襲取締，當場查獲負責人1人、員工2人、賭客11人，查扣不法所得12880元、點數卡16萬5000點、麻將14副等證物。

12日深夜11時左右，再由東社派出所出擊，在南京東路一處大樓內破獲藏身的德州撲克協會職業賭場，現場查獲負責人1人、荷官1人、賭客5人，查扣賭資11200元、賭資預備籌碼2097萬分及賭具1批等證物。

警方表示，3處店家均以合法掩護非法暗營職業賭場，3案詢後均將現場負責人及工作人員依意圖營利供給賭博場所罪嫌移送台北地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

北市警松山分局松山所控制休閒棋牌社及證物（記者劉慶侯翻攝）

北市警松山分局松山所控制休閒棋牌社及證物（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法