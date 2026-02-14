為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    發現妻外遇床戰小王 人夫暴瘦求償百萬

    2026/02/14 08:03 記者蔡彰盛／新竹報導
    發現妻外遇床戰小王，人夫暴瘦求償百萬。（情境照）

    黃姓男子發現妻子去健身房之後，就常夜歸且假日獨自外出，經跟監蒐證發現妻子果然與小王床戰摩鐵，因大受打擊而暴瘦6.7公斤，憤而提告要求妻子賠償100萬元，新竹地院判賠30萬元。

    97年結婚育有3名未成年子女的黃男說，113年10月間妻子林女去健身房以後，漸出現日夜顛倒、夜歸、例假日獨自外出等作息異常情形。

    經蒐證後發現，林女搭小王的車進入新竹縣竹北市惟爾精品行旅汽車旅館並發生性行為，二人亦共同出遊，舉止親密，且去年5月間起林女在外租屋，假日常夜不歸營，小王亦曾前去共處一室。

    黃男經親友告知，發現去年8月30日林女曾搭乘不詳男子小客車離開汽車旅館。他因受有精神上痛苦，體重驟減6.7公斤。憤而向妻子求償100萬元。

    林女不否認與小王曾發生性行為，還說通姦已經除罪化，憲法對於以婚姻拘束配偶雙方忠誠義務，亦不再強調婚姻之制度性保障，轉為重視婚姻關係中配偶雙方平等、自主之「個人」（性）自主決定權。

    法官認為，配偶權乃受民法所保護之利益，林女所辯不足為採。判她需賠償先生30萬元。

