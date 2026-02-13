2/13 今彩539頭獎開2注！1000萬落台中、屏東 100萬大紅包開27組

2月12日開獎的第115000038期今彩539頭獎開出2注，獎落台中、屏東。（本報合成）

2月13日開獎的第115000038期今彩539頭獎開出2注，由屏東縣潮州鎮三和里太平路83號1樓的「好運旺公益彩券」及台中市北屯區軍功里東山路一段225之12號1樓的「億福星彩券行」開出，每注可得1000萬元；第115000014期大樂透頭獎摃龜。春節小紅包開出30組，總中獎注數34注，其中26組單注中獎、各得10萬元，4組2注均分、各得5萬元。

第115000014期大樂透中獎號碼「09、20、25、35、39、48，特別號：47。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共68注中獎，每注可得6萬2193元；肆獎共151注中獎，每注可得1萬8004元；伍獎共3608注中獎，每注可得2000元；陸獎共4338注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬4674注中獎，每注可得400元；普獎共6萬6026注中獎，每注可得400元。

第115000014期49樂合彩中獎號碼為「09、20、25、35、39、48」。四合2注中獎，可得20萬元；三合共65注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2466注中獎，每注可得1250元。

第115000038期今彩539中獎號碼為「04、28、31、33、34」。頭獎開出2注，每注可得1000萬元；貳獎共275注中獎，每注可得2萬元；參獎共9796注中獎，每注可得300元；肆獎共11萬1729注中獎，每注可得50元。

第115000038期39樂合彩中獎號碼為「04、28、31、33、34」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共268注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1112注中獎，每注可得1125元。

第115000038期3星彩中獎號碼為「112」。壹獎共198注中獎，每注可得5000元。

第115000038期4星彩中獎號碼為「6426」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

第115000014期大樂透春節大紅包中獎號碼「01、06、18、23、25、28、33、37、40」，春節小紅包：48。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出27組，總中獎注數33注，其中21組為單注獨得，另有6組由2注平分；小紅包則開出30組，總中獎注數為34注中獎，其中26組為單注獲獎，另有4組為2注均分10萬元。

大紅包累計開出51組，尚餘429組；小紅包累計開出72組，尚餘728組。下期（2月14日）持續加開。

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

