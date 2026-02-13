不採信「賣傢伙」譯文涉賄選 二審維持議長邱莉莉無罪

二審認定監聽譯文中邱莉莉稱「傢伙賣掉」拚選舉僅為誇飾氣話，且提及金錢係討論補選，難認有賄選謀議，駁回檢方上訴。（資料照）

高等法院台南分院針對台南市議長邱莉莉等人涉違反選罷法案宣判。一審判決邱莉莉、林志展、郭再欽等人無罪，檢方上訴。二審合議庭認檢方舉證不足，駁回上訴維持無罪。同案被告林士傑已亡，另不受理。

​檢方指控，邱女與林男、郭男涉謀議賄選，並由林出面對議員方一峰行求賄賂，一審不採信一段譯文，指稱傳聞一位議員要花3000萬選副議長，邱莉莉並向郭再欽稱，要把「傢伙」賣掉拚選舉，不要再讓前議長郭信良當選，一審認為邱實際上沒有變賣財產，屬於討論選情，不採信譯文判無罪，台南地檢署因此上訴。

二審也認為，監聽譯文實為討論副議長補選，並無共謀正副議長賄選事證。方一峰在審理時證稱，從未聽聞同案被告楊志強提及金錢，認定檢方單一證人說詞前後不一且具瑕疵，無法作為不利被告之認定。

針對檢方控訴邱女等人以保證、折扣、經費及薪資給予等條件，期約賄賂同案議員李鎮國與高玫仙。法官查明，李男在2022年12月20日已確定支持邱女，邱女等人並無行賄必要。所謂保證僅屬政治合作承諾，折扣為建商議價空間，其餘經費與薪資則為私下主觀臆測，難認有對價關係。

​妨害方一峰投票自由部分，檢方認已故林男曾要求方男勿支持特定人致其畏懼。合議庭勘驗確認，已故林男未攜凶器，言詞為建議而非脅迫。方男偵查時坦言不會害怕，事後報警不排除因選情激烈，接受同黨市議員建議採權宜之計，他的投票意志並未受到壓迫。

​院方強調，審判應秉持嚴格證據法則。檢方上訴僅對一審證據取捨重為爭執，未提出足以推翻原判決之新事證，實質舉證責任仍有欠缺，故依法駁回。本件檢察官上訴受刑事妥速審判法限制，被告則不得上訴，全案維持無罪判決，體現司法客觀與程序正義。

