台中女偵查佐嗆對盧秀燕開槍 出庭聲請精神鑑定：無法控制行為

台中二分局（見圖）黃姓女偵查佐嗆對市長盧秀燕開槍案今天開庭，黃女做無罪答辯，強調當時無法控制自己的行為，辯護人並聲請進行精神鑑定。（記者陳建志攝）

台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，去年12月20日凌晨起，陸續在警職同學LINE群組、Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方獲報後將她拘提到案，並羈押獲准，台中地檢署已依恐嚇公眾罪將她起訴。台中地院今天開庭，黃女做無罪答辯，強調對客觀行為不爭執，但主觀上沒有犯意，無法控制自己的行為，辯護人並聲請進行精神鑑定。

台中地檢署起訴指稱，這名黃姓女偵查佐去年12月19日晚上6點52分起，至21日下午3點38分，在警職LINE群組內留言包括「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」；並在社群軟體Threads留言「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

黃女還以Threads帳號，貼文標題「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪的恐嚇言論，台中地檢署偵辦後，認為黃女恐嚇公眾言論，內容具體明確，危害程度重大，偵查終結依恐嚇公眾罪起訴。

台中地院今天開庭，黃女做無罪答辯，強調主觀沒有犯意，但當下無法控制自己的行為，不知道是在做違法的事情；並說一直到被逮捕，在看守所的第1週都認為大家是在和自己玩，直到在看守所吃了精神科的藥物，並看到起訴書，才可以分辨現實的狀況。

法官並詢問，「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」是否她所發文？黃女坦承是她發的；不過對於是否有發文「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」，則說忘記了。

黃女的辯護人也表示，從黃女在警詢時表示「蝦，去觀落陰就知道了」等回答，就可知道當時的行為不正常，無法分辨其行為能力，因此當庭聲請進行精神鑑定；檢察官對於聲請進行精神鑑定沒有意見，但擔心有再犯之虞，希望一併鑑定是否有監護處分的必要。

黃女的辯護人也當庭希望能交保，並責付給家人，家屬保證會帶她定期就醫；不過檢察官認為，黃女有反覆再犯之虞，建請繼續羈押，審判長則表示將會依法處理。

