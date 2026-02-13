基隆通仁街瓦斯氣爆駭人 噴飛「玻璃雨」擊碎50米外擋風玻璃

基隆市通仁街民宅瓦斯桶氣爆後，玻璃碎片噴飛至停在50公尺外中華路上的3輛轎車，其中1輛轎車後擋風玻璃被當場擊碎。（記者林嘉東攝）

基隆市中山區通仁街一棟3樓公寓今（13日）下午發生瓦斯桶氣爆，現場傳出震耳欲聾的巨響，大量玻璃碎片如「玻璃雨」般噴飛墜落，甚至波及50公尺外的車輛。65歲張姓屋主雖驚險逃生，但臉部、手腳受有大面積燒傷，已被緊急送醫救治。

基隆市消防局今天下午4時許接獲民眾報案，指稱通仁街1棟3樓公寓發生瓦斯桶氣爆。消防局獲報出動12輛消防車、21名消防隊員馳援。目擊者指出，爆炸當時產生的強大衝擊波，不僅震碎屋內窗戶，碎裂的玻璃掉落路面，碎片與窗框噴飛至50公尺外中華路上，波及停放該處的3輛轎車，其中1輛轎車後擋風玻璃被擊碎，可見氣爆瞬間威力駭人。附近樓下商家心有餘悸表示，爆炸後路面滿是碎玻璃，他拿起掃帚清理20多分鐘，仍無法完全清乾淨。

消防隊員獲報後不到10分鐘即趕抵現場時，65歲張姓屋主已自行逃出公寓。救護人員檢查發現，張男臉部、手部、腳部及身體多處受有大面積燒傷，所幸張意識清楚，隨即將他送往醫院急救。

消防隊員進入屋內確認，發現屋內並無延燒火勢，但屋內家具被氣爆震倒，玻璃碎裂一地，至於瓦斯桶氣爆原因，有待火調科人員採證後釐清。消防局提醒民眾，冬季門窗緊閉更應注意室內瓦斯桶使用安全，若聞到異味應掌握「禁、熄、掉、開」原則，避免發生不可挽回的憾事。

通仁街民宅氣爆後，附近鄰居商家心有餘悸表示，爆炸後路面滿是碎玻璃，他拿掃帚清理20多分鐘，仍無法完全清乾淨。（記者林嘉東攝）

基隆市通仁街民宅瓦斯桶氣爆後，屋內窗框噴飛至停在50公尺外中華路旁。（記者林嘉東攝）

