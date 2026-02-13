疑寒流低溫奪命！花蓮47歲保全下班昏迷自摔 搶救3天不治

花蓮縣吉安鄉日前發生一起車禍自摔案件，47歲邱姓保全8日晚間在氣溫僅12°C的低溫中騎車返家，疑因舊疾復發導致中風昏迷，隨即連人帶車重摔倒地。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉日前發生一起車禍自摔案件，47歲邱姓保全8日晚間在氣溫僅12°C的低溫中，騎車返家行經中華路二段與宜昌七街口時，疑因舊疾復發導致中風昏迷，隨即連人帶車重摔倒地。儘管熱心民眾第一時間協助並送醫裝上心臟輔助器搶救，邱男仍在與死神搏鬥3天後，於11日宣告不治。

吉安警分局今指出，這起意外發生在8日晚間8點多，當時花蓮正受寒流籠罩，平均氣溫僅約12至13度。邱姓男子為保全人員，未婚獨居，當晚返家途中疑似身體不適，在宜昌七街口突然失去意識自摔；附近瓦斯行員工及熱心路人見狀趕緊報案，並將邱男移往路旁安全處避免二次車禍。

請繼續往下閱讀...

警方與救護人員獲報後，火速把邱男送往花蓮慈濟醫院急救。院方診斷邱男為急性心肌梗塞，雖緊急實施手術、葉克膜並裝上心臟輔助器在加護病房觀察，但搶救3天後病況仍急轉直下，最終宣告死亡。

吉安警分局原本一度懷疑邱男是遭車輛撞擊，但經調閱路口監視器及蒐集後方車輛行車紀錄器，確認事故現場無外力介入，單純為身體不適導致自摔。警方特別呼籲，近期氣溫忽冷忽熱，患有心血管疾病的民眾務必注意保暖，若自覺身體狀況不佳，應避免駕駛交通工具，以確保自身及他人的用路安全。

警方與救護人員火速把邱男送往花蓮慈濟醫院急救，但搶救3天後病況急轉直下，最終宣告死亡。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法