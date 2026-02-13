「三中案」馬英九二審仍無罪 高檢署提上訴

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九涉入國民黨「三中」（中視、中廣、中影）及舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，致國民黨蒙受72億餘元損失。一、二審均判決馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清無罪。高檢署認為，原判決在法律適用與判例見解上明顯偏離，已構成刑事妥速審判法「判決違背判例」之情形，應撤銷改判，已提起上訴。

全案起於，2003年12月9日「廣電三法」修正三讀通過，規定黨政軍須於2005年底前退出媒體經營。國民黨隨後啟動資產處分程序，由華夏公司出售三中股權，與中國時報團隊簽約，交易總額逾90億元，並包含數十億元負債承接。

2006年，民進黨人士質疑相關交易屬賤賣資產並提出告發。最高檢察署特偵組歷時多年調查，認定整體交易仍在合理鑑價範圍內，於2014年簽結。隨後，台北地檢署再度接獲告發，加上黨產會函告交易疑點，案件於2016年重啟偵辦，並於2018年依特別背信等罪起訴馬英九等6人，犯罪事實涵蓋多筆股權與不動產交易，以及蔡正元所涉侵占與洗錢部分。

一審台北地方法院認為，馬英九於相關期間並未擔任涉案公司董事或直接管理職務，不具備證券交易法特別背信罪所要求之身分要件；檢方亦未證明張哲琛、汪海清違反職務義務並造成具體損害。因此，無法確認身分關係及共同犯意的情況下，難以成立犯罪；至於舊中央黨部大樓出售部分，法官亦認為證據不足。

唯一被判有罪者為蔡正元。法官認定其於中影股權交易過程中，侵占出售所得2.8億元，用於個人財務支出，依業務侵占罪判刑3年6月，另違反商會法判刑6月，得易科罰金。

案件進入二審後，纏訟四年。高等法院去年12月31日宣判，除蔡正元維持相同判刑外，包括馬英九、張哲琛、汪海清等三人均維持無罪。

二審判決理由提及，馬英九、張哲琛與汪海清在華夏公司及中視、中影及中廣股權交易過程中，均無證據顯示有違背營業常規或損害中投股東權益。卷證資料並顯示，華夏股權買賣及三中交易價金合理，交易程序合法且未低估股價；舊黨部大樓出售雖未公開招標，但出售價格考量法規限制與公益用途，亦無背信或損害情事，駁回上訴。

不過，高檢署已於2月12日提起上訴，主張原判決的事實認定與法律見解，違背最高法院判例、司法院解釋及憲法意旨，依法應撤銷改判。

