連鎖麻油雞10分店被倒不明粉末 檢依恐嚇、毀損起訴4嫌請從重量刑

莊家班麻油雞連鎖店遭倒入不明粉末破壞湯頭。（資料照）

連鎖麻油雞店「莊家班」，去年12月31日遭惡搞，有10家位於雙北地區的門市，被人倒入芥末粉、砂糖等不明粉末，檢警追出謝姓、李姓及、江姓及卓姓男子受不明人士指使所為，新北地檢署今依恐嚇危害安全、毀損罪嫌起訴4人，並請法院從重量刑。

檢方調查，江、李2人依不詳之人指示，於12月31日，購買砂糖、芥末粉等不明粉末，分頭到「莊家班」新北淡水竹圍店、中和景安店、中和信義店、北市興隆店、士林店、天母店、北投店及北投石牌店，在麻油雞湯鍋內，趁店員不注意，往湯鍋中倒入不明粉末，隨即揚長而去。

至於另一批人，檢警調查，謝、卓2人則依通訊軟體TELEGRAM暱稱為「SHI」的不明人士指示，由卓男依「SHI」指示，交付手機給謝；謝再依照手機內的備忘錄內容，購買砂糖等不明粉末，於同日跑到新北蘆洲長榮及中原店，往湯鍋中倒入不明粉末。

新北地檢署獲報後，指派打擊民生犯罪專組檢察官顏韻庭指揮偵辦，經調查發現一共有3人分別到10家店面進行攻擊，火速拘提涉案謝姓、李姓及江姓等3名男子到案。

3人承認犯案異口同聲辯稱是「心情不好」、「隨機發洩」；檢察官複訊後，認3人涉犯恐嚇危害、毀損等罪，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官認為，本件犯罪手法將引起社會大眾恐慌，易造成他人仿效犯案，且案發時間與台北捷運無差別攻擊發生後的時間接近，時值人心惶惶之際，更易造成民眾對公共場所安全的恐懼，建請法院從重量刑。

