基隆民宅驚傳瓦斯氣爆屋主逃離 臉手腳大面積燒傷緊急送醫

基隆市中山區通仁街1間3樓公寓今天下午發生瓦斯氣爆，消防隊員趕抵發現屋內並無火勢，屋內裝潢倒塌，逃離的屋主手、腳與身體等多處有大面積燒傷，趕緊送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

基隆市中山區通仁街1間3樓公寓，今（13日）下午傳出瓦斯氣爆。基隆市消防局獲報後迅速出動大批人力趕赴現場，發現屋內並無火勢，但65歲張姓屋主臉部手、腳與身體等多處受有大面積燒傷，逃出火場，意識清楚，趕緊將他送醫急救。

基隆市消防局今天下午4時許獲報，中山區通仁街1棟3樓公寓傳出瓦斯氣爆。消防局不敢掉以輕心，派遣第二大隊及中山、仁愛、信二、七堵等分隊，共計出動12輛消防車、21名消防隊員馳援。

消防隊員獲報不到10分鐘趕抵火場時，屋主已先驚險逃出，但臉部、手、腳等身體多處受大面積燒傷。屋主意識清楚向消防人員表示，屋內並無人受困。現場搜救小隊確認屋內無火勢，僅有局部煙霧，迅速佈線灌救撲滅。

消防隊員指出，該起瓦斯氣爆造成65歲張姓屋主身體多處被燒傷，還好他意識清楚，已由救護車送往醫院急救。警方調查，該起瓦斯氣爆未波及鄰宅，氣爆原因有待消防局火災調查科採證後釐清。

