    首頁 > 社會

    廟宇掩護經營賭場 抽頭金竟藏在功德箱 宜蘭警逮17人送辦

    2026/02/13 16:53 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭員山有人利用廟宇掩護經營賭場，警方逮17人送辦。（警方提供）

    春節到了，宜蘭警方接獲線報，員山鄉有人利用廟宇掩護經營職業天九牌賭場，經攻堅查緝逮獲17名賭客，查扣天九牌、骰子賭具等證物，並發現賭場的抽頭金竟置放在廟內「功德箱」，經清查有20萬餘元，全案依賭博罪移送宜蘭地檢署偵辦。

    宜蘭警察分局1月間接獲線報，指稱員山鄉有人利用廟宇掩護經營職業天九牌賭場，且該處地處偏僻蒐證不易，並派人把風只要有人靠近，賭客即會提高警覺導致查緝困難。

    宜蘭警分局與縣警察局刑事警察大隊組成專案小組，2月11日持宜蘭地方法院核發搜索票執行攻堅查緝，當場查獲賭場主持人、賭客及在場人共17名，並發現賭場利用「功德箱」（香油箱）來存放賭場抽頭金；警方以砂輪機工具破壞取出箱內現金，經清查抽頭金有20萬餘元。

    宜蘭分局表示，為淨化年節前治安環境，配合宜蘭縣警察局持續執行「蘭城靖安」專案，針對賭博不法行為加強掃蕩，賭博行為易衍生治安問題，警方將持續強化情資蒐報與查緝，展現維護治安決心。

    警方發現賭場的抽頭金竟置放在廟內「功德箱」，只能以砂輪機破壞取出箱內現金。（警方提供）

    警方清查功德箱內的抽頭金有20多萬元。（警方提供）

