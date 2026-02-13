台東歇業餐廳鬧鬼？窗簾飄動閃光傳怪聲 民眾報警逮到他

一家餐廳屬於台東餐飲指標，卻因多重因素停業多年。（記者劉人瑋攝）

位在台東市區傳廣、更生等路交叉處的「一家餐廳」曾紅極一時，多種因素結束營業，成了老一派台東人的回憶，但近日卻屢傳怪聲，有年輕路人還以為「鬧鬼」，卻被附近居民發現原來是竊嫌犯案，最終報警當場逮獲。

被捕的是年約50歲林姓慣竊，警方在目擊民眾協助下，進入已歇業的餐廳內，當場將林嫌逮捕，並起出數袋剪下的銅軸電纜，後依竊盜罪將其移送。

林嫌本以為店家結束營業，半夜偷剪銅質電纜就無人發現，結果卻恰恰相反，連續3天挪動物品、四處翻找，有年輕路人見到窗簾搖動還以為「鬧鬼」，被年長的在地人駁斥：「又沒發生慘案，自己以前還常在裡面吃飯，不可能鬧鬼。」

想不到，隔了一天，又有路過民眾發現二樓有手電筒光束晃動，一查發現側門竟被打開，這才報警順利人贓俱獲。

餐廳佔地利之便、為多條重要道路交叉處，加上其拿手菜頗得台東人胃口，如今歇業多年還遭竊，也令老台東人惋惜「怎麼不開了？這麼好的地段，好歹可以出租做生意」。

「一家餐廳」開店於1989年，曾經是台東最大餐廳，2020年被COVID-19疫情壓垮，後股東重組，並請來香港廚師指導菜色、更新餐具，2021年元月間重新開幕，還免費招待社福團體用餐，但疫情卻未能及時緩解，該年5月20日即宣告停業迄今。

有60多歲的台東人說，以往機關行號也常在此聚會，屬於傳統台菜口味，雖不是五星級餐廳，但因十分具地方特色，已成當地許多人的回憶，「或許我們懷念的不是菜色或餐廳本身，而是以往在此相聚的人和回不去的時光」。

警方當場逮捕竊嫌並起出被剪電纜。（民眾提供）

