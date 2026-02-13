台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開3槍」 抗告被駁回看守所過年

台中市第二分局黃姓女偵查佐嗆對盧秀燕開槍遭羈押，律師提出抗告遭台中高分院駁回。（記者陳建志攝）

台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，去年12月20日凌晨起，陸續在警職同學Line群組、Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方拘提她到案並羈押獲准，中檢依恐嚇公眾罪起訴她，台中地院並在上月7日裁定續押，黃女律師提出抗告，強調去年底因故精神崩潰而出現不當言論，其父母允諾在停止羈押後，會擔負照護角色，監督被告定期回診，不過台中高分院駁回抗告，不得再抗告；黃女確定要在看守所過年。

台中地檢署起訴指稱，這名黃姓女偵查佐去年12月19日晚上6點52分起，至21日下午3點38分，在警職LINE群組內留言包括「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」；並在社群軟體Threads留言「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

黃員還以Threads帳號，貼文標題「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪的恐嚇言論，台中地檢署偵辦後，認為黃女恐嚇公眾言論，內容具體明確，危害程度重大偵查終結，依恐嚇公眾罪起訴。

黃女在1月7日移審台中地院後，遭法院裁定接押，黃不服提出抗告。理由是事發後已暫停一切警察有關職務，並無接觸任何警械之可能，更遑論須預防被告以警械作為犯案工具，並稱黃女父母願承諾停止羈押後，擔負起照護角色，監督她定期回診，並於必要時配合強制就醫。

台中高分院法官認為，黃女涉嫌恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實施同一恐嚇危害安全犯罪之虞，且除個人表示欲開槍行兇外，還號召他人犯案，不能僅以停止無再接觸槍械可能，就認為無羈押必要，至於認為其因精神狀態失衡而犯下本案，則屬後續在本案審理程序中釐清，駁回其抗告。

