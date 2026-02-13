為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    涉詐領助理費等案 北檢再度傳喚高金素梅說明

    2026/02/13 14:26 中央社
    台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅到案。高金素梅因身體不適，檢察官11日凌晨請回，今天下午再度傳喚高金素梅說明。（資料照）

    台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅到案。高金素梅因身體不適，檢察官11日凌晨請回，今天下午再度傳喚高金素梅說明。

    高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢10日指揮調查局國安站兵分30路搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員住居所等處，原定約談18人，最終約談高金素梅等17人到案。

    調查局於11日凌晨將高金素梅移送北檢複訊。檢察官開始訊問時，先確認其身體狀況，因高金素梅表示身體不適，檢察官認為，高金素梅的身體狀況不適合繼續訊問，諭知高金素梅限制出境出海後請回，並視其身體恢復狀況擇期訊問。

    另外，高金素梅助理張俊傑被檢方認定在3案中均居於主導關鍵地位，涉犯貪污治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。其餘11名被告分以10萬至50萬元交保，另4名被告請回。

