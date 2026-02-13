捲共諜案獲無罪！向心妻索跟監資料吞敗 法界：涉及國安底牌

中國創新公司負責人向心（右）及妻子龔青（左）夫婦，捲入共諜與洗錢案，曾在台滯留長達1432天。（資料照）

中國商人向心與妻子龔青涉入共諜及洗錢案，經台北地方法院、高等法院判決無罪確定並解除境管後，龔青為留存紀錄或日後出書，向調查局申請跟監、拍照等蒐證資料遭拒提告。台北高等行政法院認定其為香港居民，不符「政府資訊公開法」申請資格，判決敗訴。法界分析，本案爭點並非刑事案件有罪與否，而是涉及刑事案件歸檔後的身分要件與國安機密兩大層次，以及政府資訊公開的主體資格限制。

律師黃帝穎表示，刑事案件資料不論最終判決有罪或無罪，被告於審理程序中本即享有閱卷權，因此本案並非證據效力。至於調查局跟監紀錄，則在判決確定後，仍須視是否依據國家機密保護法、情報工作法列為機密登記；若未列機密，仍回歸一般政府資訊公開法及檔案法適用。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，北高行認為龔青所請求資料屬刑事卷宗範圍內個人資料，案件確定後已歸檔管理，應適用「檔案法」，並須符合「政府資訊公開法」第9條的申請主體資格。依規定，僅限具我國國籍並設籍國民、持我國護照僑民或符合互惠原則之外國人得申請；龔青為香港居民，未具我國國籍且未證明符合互惠原則，因此不具法定資格。

黃帝穎續指，所謂互惠原則，即指他國在法律制度上同樣允許我國人民申請其政府資訊，則基於平等互惠，我國亦可能准許該國人民提出申請；反之，若對方並未建立對等公開機制，則難以主張互惠。

另律師黃柏榮則認為，即便由本國人提出申請，人民雖得依「政府資訊公開法」請求政府資訊，但若所涉內容已依「國家機密保護法」核定為絕對機密、極機密或機密等級，或屬偵查不公開範圍，行政機關依法仍得拒絕提供。

黃柏榮說，偵辦國安案件的內容，包括案情細節、卷宗資料與蒐證方式，本質上多屬國家安全範疇，亦受偵查不公開原則拘束；尤其涉及跟監手法、情資來源與蒐證流程，若全面揭露，可能影響未來偵查效能與國安防護能力。在欠缺明確法律依據下，原則上難以要求強制全面公開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法