一頁式廣告喊免開刀連升2罩杯 台南女險匯4萬

穆女在IG上看到一頁式豐胸廣告，差點遭詐騙集團恐嚇強銷4萬元豐胸食品。警三分局安中派出所及時介入，揭發騙局並成功阻詐。（民眾提供）

愛美民眾當心，豐胸廣告竟暗藏詐騙陷阱。穆姓女子在IG上看到豐胸廣告，雖然一開始不曉得是詐騙，但歹徒聲稱吃保健食品就能升級2罩杯讓她遲疑，及時向警方諮詢，三分局安中派出所員警火速攔阻，穆女險遭詐騙4萬元。

警方指出，詐騙集團看準女性追求完美體態的心理，投放來路不明的豐胸產品資訊。穆女上個月滑IG時，點擊主打神奇效果的一頁式豐胸廣告，還不曉得是詐騙，隨後加了歹徒的LINE與暱稱為「豐胸魔法師」及「雪柔」的不明人士聯繫，對方不斷誇大療效，強力推銷要價4萬元的豐胸食品，誘使穆女掏錢。

這類一頁式豐胸廣告缺乏明確商家資訊與產品成分，對方推銷吃豐胸食品可以連升級2罩杯，但穆女對產品真實性產生疑慮，當她猶豫並試圖拒絕時，對方見詐騙手法將被識破，竟惱羞成怒，以準備向院、檢提告為由，恐嚇威逼穆女必須交易。穆女心生不安昨天晚間前往三分局安中派出所求助。員警詳細說明此為詐騙集團慣用伎倆，穆女才恍然大悟，立刻封鎖對方。

三分局呼籲，民眾在網路瀏覽看到任何一頁式廣告，務必提高警覺。對誇大效果、要求私下匯款或以恐嚇逼迫付款的行徑，應立即停、看、聽並多方查證。若遇可疑情況切勿驚慌匯款，可撥打165反詐騙專線或向轄區警方諮詢。警方將持續打擊一頁式廣告詐騙，守護民眾財產安全。

