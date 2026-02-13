基隆勇消「三進三出」殉職 消促會揭慘痛真相：人力短缺嚴重

基隆基隆市暖暖區無黨籍市議員陳冠羽（中）今天上午與消防員工作權益促進會副理事長鄭少書，揭露基隆消防人力嚴重短缺的殘酷現況。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑為了救援受困民眾，「三進三出」火場不幸殉職。基隆市暖暖區無黨籍市議員陳冠羽今（13日）上午與消防員工作權益促進會副理事長鄭少書，揭露基隆消防人力嚴重短缺的殘酷現況。鄭少書強調，殉職的小隊長在短短2、3小時內竟被迫「三進三出」火場，這在消防實務上極其罕見且危險，沉痛發聲：「如果連消防員都救不了自己，要如何保護市民？」

基隆市暖暖區無黨籍市議員陳冠羽今天上午10點與消防員工作權促進會副理事長鄭少書、秘書長陳彥凱等人在基隆市政府前舉辦記者會，記者會前為殉職的詹能傑默哀1分鐘，隨後高喊：「補人力！增加成！基隆消防要改革！」

陳冠羽表示，目前基隆市消防人員現有員額256人，不僅距離編制員額337人差距81人，消防人口服務比更高達1：1298，等於一位消防員要服務1298位民眾，對比東京消防人口服務比約1：700，新加坡約1：900，更是過重的負擔，呼籲基隆市政府儘速補充消防人力，並提升消防人員待遇。

鄭少書則指出，殉職的詹小隊長在短短2、3小時內竟被迫「三進三出」火場，這在全國任何消防局極其罕見且危險，這意味消防隊人力非常短缺，直言：「如果連消防員都救不了自己，要如何保護市民？」

鄭少書表示，詹小隊長搶救受困婦人的地點僅是一般民宅2樓，並非大型工廠或商場，但詹小隊長卻受困長達1 個多小時才被救出。他以自身15年的外勤經驗強調，入室搶救是極度耗能的工作，正常情況下需要充足的人力輪替。 然而，當晚各單位支援理應到場，詹小隊長卻仍須重複入室，反映出基隆消防人力已到捉襟見肘的地步，所有安全管理與救援機制在無人可執行的情況下，都成了「一團泡影」。

「為什麼沒人想當消防員？因為錢嘛！」鄭少書直言，工作環境惡劣加上待遇未到位，是中央與地方招募困難的主因。消促會向基隆市政府喊話，應誠實面對人力缺額並補足員額，同時針對「危險加給加成（勤重繁重津貼）」編列預算並積極向中央爭取，從根本解決基隆消防人力不足的結構性問題。

