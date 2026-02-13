好消息！南苗市場遭砍重傷警出院 返家過年

南苗市場遭砍傷的朱姓警員（右三）順利出院返家過年，苗栗醫院副院長劉明岳（右二）致送補品和花束致意。（苗栗醫院提供）

苗栗市南苗市場4日發生持刀砍人事件，朱姓警員頭部遭砍，被送往衛生福利部苗栗醫院急救，他因大量失血及局部顱骨骨裂，入住加護病房，經苗栗醫院搶救，於7日轉一般病房，並於今（13）日在家屬陪同下順利出院。對於可以在農曆年前出院返家，朱員和家屬都表示非常開心，也很感謝各界的關心與祝福，更感謝苗栗醫院醫療團隊的專業悉心照護。

苗栗醫院外科病房主任陳雁捷為朱姓員警之主治醫師；陳表示，朱姓警員主要創傷為頭頂部與額部頭皮遭利刃穿刺造成之傷口，其中額部傷口深及可見骨面。電腦斷層重組影像顯示顱骨骨膜有受損情形。醫療團隊依創傷醫治原則，依序從生命安全、功能維持及外觀美觀三面向進行整體評估與治療。

請繼續往下閱讀...

陳雁捷進一步說明，在生命安全方面，頭皮為血液循環豐富區域，住院期間密切監測血色素變化，並於必要時提供輸血支持，以確保病況穩定。功能評估方面，持續觀察顏面神經與三叉神經分支功能，包括抬眉動作及額部感覺狀況，未見明顯異常。美觀照護部分，住院期間進行高頻率傷口護理與監測，以降低感染及併發症風險，避免後續疤痕增生，並規劃後續門診提供進一步修復與評估。

此外，醫療團隊亦重視創傷後心理支持，住院期間安排身心科醫師會診評估可能的創傷後壓力症候群，提供完整身心整合照護。後續門診追蹤將持續關注傷口復原及外觀治療，協助患者逐步恢復日常生活。

苗栗醫院院長徐國芳表示，第一線執勤員警肩負守護社會安全的重要使命，苗醫醫療團隊秉持專業全力投入救治與照護，確保患者獲得完善醫療與心理支持。為表達對員警英勇執勤守護民眾安全之敬意，苗院提供住院期間病房費用全免之協助，並祝福他早日完全康復、平安返崗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法