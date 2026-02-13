為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春節前竹市稽查白牌車 收280元車資被罰10萬

    2026/02/13 12:12 記者洪美秀／新竹報導
    春節前夕白牌違法猖獗，監理站與警方也進行聯合稽查，查獲白牌車，除沒收280元車資也開罰10萬元。（新竹市監理站提供）

    春節前夕白牌違法猖獗，監理站與警方也進行聯合稽查，查獲白牌車，除沒收280元車資也開罰10萬元。（新竹市監理站提供）

    農曆春節連續假期即將到來，新竹市監理站展開白牌車聯合稽查行動，昨天偕同新竹市警察局，在竹市明湖路附近執行稽查勤務，查獲1輛自小客車非法營業載客，並合意收取車資280元，除將駕駛人駕照吊銷，警方也當場製單舉發並將車輛移置保管禁止行駛。籲民眾勿搭乘來源不明的白牌車，保障自身安全。

    新竹市監理站表示，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險或車輛牌照已被註銷等情形，以昨天稽查為例，此次違規的車輛已查獲駕駛執照已遭吊銷，籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

    此外，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月，所開的違規營業車輛也須吊扣牌照4個月。期透過重罰遏止白牌車攬客歪風，保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。且為維護運輸業市場的營運秩序，嚴禁白牌車違規攬客，籲民眾春節連續假期應搭乘合法計程車或大眾交通工具，監理站也會持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

    春節前夕白牌違法猖獗，監理站與警方也進行聯合稽查，查獲白牌車，除沒收280元車資也開罰10萬元。（新竹市監理站提供）

    春節前夕白牌違法猖獗，監理站與警方也進行聯合稽查，查獲白牌車，除沒收280元車資也開罰10萬元。（新竹市監理站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播