春節前竹市稽查白牌車 收280元車資被罰10萬

春節前夕白牌違法猖獗，監理站與警方也進行聯合稽查，查獲白牌車，除沒收280元車資也開罰10萬元。（新竹市監理站提供）

農曆春節連續假期即將到來，新竹市監理站展開白牌車聯合稽查行動，昨天偕同新竹市警察局，在竹市明湖路附近執行稽查勤務，查獲1輛自小客車非法營業載客，並合意收取車資280元，除將駕駛人駕照吊銷，警方也當場製單舉發並將車輛移置保管禁止行駛。籲民眾勿搭乘來源不明的白牌車，保障自身安全。

新竹市監理站表示，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險或車輛牌照已被註銷等情形，以昨天稽查為例，此次違規的車輛已查獲駕駛執照已遭吊銷，籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

此外，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月，所開的違規營業車輛也須吊扣牌照4個月。期透過重罰遏止白牌車攬客歪風，保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。且為維護運輸業市場的營運秩序，嚴禁白牌車違規攬客，籲民眾春節連續假期應搭乘合法計程車或大眾交通工具，監理站也會持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

