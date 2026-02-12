坐監還能寫信恐嚇 受刑人嗆獄友「出來穿厚一點」慘了

池姓受刑人在台南二監服刑時，因糾紛寫信恐嚇陳姓獄友「穿厚一點」。（資料照）

都在監獄服刑了，還可以寫信恐嚇獄友。池姓受姓人得知陳姓獄友要出獄了，竟在獄中寫信恐嚇對方，要陳男「穿厚一點」，信末還稱準備了電擊棒與球棒，並寫出對方住址。台南地方法院依恐嚇危害安全罪判處池男拘役20日。

池男與陳男先前均為受刑人，兩人因故在獄中產生嫌隙，池男在去年4月間，在獄中（台南二監）書寫信件給即將刑滿的陳男，包括「聽說你要滿期了，需要來接你嗎」、「看你體格如此強壯不知你能承受幾隻棒球棍」、「若無法承受我勸你先不要回台北」等語。

甚至，信中還以此要脅將派人騷擾陳男家人，並提及陳男雙親生病等家庭狀況，具體詢問陳男「喜歡電擊棒還是木棒」，宣稱已準備好「15萬伏特的電擊棒」在台南六甲，並在信末詳細寫下陳男位於台北市大同區的戶籍地址。

陳男收到信件後心生畏懼，擔心出獄後的人身安全及家人安危，遂向檢方提告。檢方偵結後，認為池男所為涉犯恐嚇罪，依法提起公訴。

法院審理時，池男坦承寫信，但辯稱是因遭對方辱罵才情緒失控，並非針對特定人士。法官查核信件內容，開頭即指名道姓稱呼對方綽號，結尾又註明對方住家地址，顯見恐嚇對象明確。

法官審酌池男僅因獄中細故即書信恐嚇，造成被害人恐慌，考量其犯後坦承犯行、智識程度及生活狀況，判處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。

