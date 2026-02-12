為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    坐監還能寫信恐嚇 受刑人嗆獄友「出來穿厚一點」慘了

    2026/02/12 23:07 記者王捷／台南報導
    池姓受刑人在台南二監服刑時，因糾紛寫信恐嚇陳姓獄友「穿厚一點」。（資料照）

    池姓受刑人在台南二監服刑時，因糾紛寫信恐嚇陳姓獄友「穿厚一點」。（資料照）

    都在監獄服刑了，還可以寫信恐嚇獄友。池姓受姓人得知陳姓獄友要出獄了，竟在獄中寫信恐嚇對方，要陳男「穿厚一點」，信末還稱準備了電擊棒與球棒，並寫出對方住址。台南地方法院依恐嚇危害安全罪判處池男拘役20日。

    池男與陳男先前均為受刑人，兩人因故在獄中產生嫌隙，池男在去年4月間，在獄中（台南二監）書寫信件給即將刑滿的陳男，包括「聽說你要滿期了，需要來接你嗎」、「看你體格如此強壯不知你能承受幾隻棒球棍」、「若無法承受我勸你先不要回台北」等語。

    甚至，信中還以此要脅將派人騷擾陳男家人，並提及陳男雙親生病等家庭狀況，具體詢問陳男「喜歡電擊棒還是木棒」，宣稱已準備好「15萬伏特的電擊棒」在台南六甲，並在信末詳細寫下陳男位於台北市大同區的戶籍地址。

    陳男收到信件後心生畏懼，擔心出獄後的人身安全及家人安危，遂向檢方提告。檢方偵結後，認為池男所為涉犯恐嚇罪，依法提起公訴。

    法院審理時，池男坦承寫信，但辯稱是因遭對方辱罵才情緒失控，並非針對特定人士。法官查核信件內容，開頭即指名道姓稱呼對方綽號，結尾又註明對方住家地址，顯見恐嚇對象明確。

    法官審酌池男僅因獄中細故即書信恐嚇，造成被害人恐慌，考量其犯後坦承犯行、智識程度及生活狀況，判處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播