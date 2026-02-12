春節維安展開！彰縣警局4天威力掃蕩 查獲刑案19件、酒駕5件

春節期間，彰化縣警局實施擴大臨檢。（警方提供）

彰化縣警局9日起展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，由局長陳世煌坐鎮指揮，針對易滋生事故的治安顧慮場所83處實施臨檢，並擇定19處重要路段實施路檢，共查獲詐欺、竊盜等刑事案件19件，取締酒駕（公共危險）5件。

為讓民眾平安歡度春節，彰化縣警察局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全面動員警力，針對轄區內治安熱點、重要交通樞紐與民眾需求加強部署，確保春節期間社會秩序與公共安全穩定。

縣警局指出，春節期間民眾舉家外出旅遊或返鄉團圓時，家中無人，易遭致宵小闖入民宅竊取財物；除夕前結帳、新春開工，民眾之存款、提款活動頻增，也易遭歹徒覬覦行搶、詐騙。針對以上情形規劃執行「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金的護鈔工作」等勤務，有需要的民眾可向就近的分駐（派出）所提出申請。此外，縣內各觀光景點、車站等人潮聚集的場所，也會擇重點設置「機動派出所」，即時提供各項服務、諮詢及受理報案。

春節連假期間，警察局在各重要路口（含交流道）、風景遊憩區如彰化市八卦山大佛風景區、溪州公園、海空步道、鹿港古蹟天后宮、田尾公路花園及各地祈福廟宇、傳統市場（賣場）、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓縣民能安心過好年。

彰化縣警局針對有維安之虞的場所實施臨檢掃蕩。（警方提供）

春節前夕，彰化縣警局實施擴大臨檢。（警方提供）

彰化縣警局長陳世煌（中）主持勤教。（警方提供）

