財神上門啦！威力彩頭獎2注各得6.77億 獎落新北、新竹

2月12日開獎的第115000013期威力彩頭獎開出2注，分別由新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」、新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」開出，每注各得6.77億元；第115000037期今彩539頭獎頭獎開出4注分別由新北市永和區保平路30巷2號「來德福彩券商行」、雲林縣斗六市忠孝里永安路86號1樓「永安彩券行」、苗栗縣頭份市中興里建國路二段314號1樓「榮順彩券行」、高雄市鹽埕區建國四路306號1樓「鑫滿贏彩券行」開出，每注各得750萬元；第115000013期大樂透頭獎摃龜。

第115000013期威力彩中獎號碼為「第一區：06、10、22、25、32、35，第二區：03」。頭獎開出2注，每注可得6億7787萬0347元；貳獎摃龜；參獎共61注中獎，每注可得15萬元；肆獎共445注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2159注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬5394注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬8833注中獎，每注可得400元；捌獎共16萬0360注中獎，每注可得200元；玖獎共20萬2220注中獎，每注可得100元；普獎共36萬3074注中獎，每注可得100元。

第115000013期大樂透中獎號碼「01、03、08、15、20、48，特別號：46。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得334萬3572元；參獎共87注中獎，每注可得4萬1388元；肆獎共162注中獎，每注可得1萬4288元；伍獎共4104注中獎，每注可得2000元；陸獎共4425注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬4151注中獎，每注可得400元；普獎共6萬9587注中獎，每注可得400元。

第115000013期49樂合彩中獎號碼為「01、03、08、15、20、48」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共61注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2128注中獎，每注可得1250元。

第115000037期今彩539中獎號碼為「01、12、21、35、37」。頭獎開出4注，每注可得750萬0000元；貳獎共294注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1428注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬3210注中獎，每注可得50元。

第115000037期39樂合彩中獎號碼為「01、12、21、35、37」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共319注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3232注中獎，每注可得1125元。

第115000037期3星彩中獎號碼為「324」。壹獎共124注中獎，每注可得5000元。

第115000037期4星彩中獎號碼為「5573」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

本期大樂透春節大紅包中獎號碼「05、06、14、22、32、36、37、38、47」，春節小紅包：28。

春節大紅包每期會開9個號碼，若選的6個對中這9個號碼，就可抱回100萬元。若有多注中獎則獎金由中獎注數均分。春節小紅包會多開1個「小紅包號碼」，6個選號中，如有5個對中大紅包獎號，並對中了這個「小紅包號碼」，就可獲得10萬元獎金。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出24組，總中獎注數26注，其中22組為單注獨得，另有2組由2注平分；小紅包則開出42組，總中獎注數為45注中獎，其中39組為單注獲獎，另有3組為2注均分10萬元。

大紅包累計開出24組，尚餘456組；小紅包累計開出42組，尚餘758組。下期（2月13日）將持續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

