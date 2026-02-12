為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    逆轉！夾娃娃機抽「極巨化噴火龍」 二審認定以小博大判有罪

    2026/02/12 21:38 記者王捷／台南報導
    台南高分院認定，夾娃娃機店的玩法具射倖性。（資料照）

    吳姓男子經營夾娃娃機店，因改裝機台設置彈跳網，並以刮刮樂玩法抽寶可夢「極巨化噴火龍」模型大獎，檢方依違反電子遊戲場業管理條例起訴。一審法院雖判決無罪，但二審認定該玩法具射倖性，改判處拘役55日。

    吳男去年改裝店內機台加裝彈跳網、網繩及擋板，將玩法設定為夾取機內的「代夾物」。消費者投幣夾出代夾物後，可獲得刮刮樂，若刮中可兌換價值約8000元的公仔大獎，若未中獎則換取積木等小獎，且代夾物須歸還。一審台南地院認為，該機台設有220元保證取物金額，刮刮樂僅屬額外贈送的促銷性質，認定吳男未違法，判無罪。

    檢方上訴，高等法院台南分院推翻一審見解，引用經濟部規範指出，合法選物販賣機必須符合「對價原則」且不得擅自改裝。吳男機台內的「代夾物」本身無價值且須歸還，消費者實際上是花錢購買「博取大獎」的機會。

    這種模式讓消費者無法預知獲得何種商品，全憑刮刮樂的機率決定，顯然具有「射倖性」，也就是利用人的投機心理以小博大，這已脫離選物販賣機的範疇，屬於須經許可才能經營的電子遊戲機。

    法院強調，電子遊戲場業管理條例旨在維護社會秩序，防止賭博行為在公眾場所蔓延。吳男未領有合法執照，卻透過改裝機台經營類博弈遊戲，破壞國家對商業活動的管理制度，雖然吳男辯稱是為了刺激買氣，但法官認定已構成非法經營電子遊戲場業罪，撤銷原無罪判決，改判吳男拘役55日，可易科罰金，並沒收扣案機台及犯罪所得。

