最高檢「貪污治罪條例逐條評釋」工具書 10天狂銷近千本

檢察總長邢泰釗。（記者吳昇儒攝）

最高檢察署今年首次參加「台北國際書展」，其中，由檢察總長邢泰釗領軍、集結32位檢察官共同撰寫的我國第一本貪污治罪條例專書「貪污治罪條例逐條評釋」，發售消息一出即引起重視，被視為「法律防身教科書」，自開展後引發購買熱潮，首刷1000本將售罄，已加印500本春節後出版；邢泰釗表示，盼藉由此書在繁複的法律體系中，釐出清楚規範，讓執法人員及國人瞭解遊戲規則，避免不必要的司法訴訟進而保障人權。

最高檢今並舉辦「貪污治罪條例逐條評釋」新書發表會，法務部次長黃世杰表示：「貪污治罪條例是社會高度關注且具爭議的法律，身為法律人及實務第一線的工作者，我們需要一套完整的思辨過程，確保我們是在執行法治，而非僅是機械式操作，進而真正實現公平正義」。

關於這本書的出刊，有網友熱議是「入罪攻略」還是「公務員法律護身符」？也有網友認為，這本書是公務體系的救星，尤其「圖利」與「便民」的劃分極為精準，可解決長年的法律模糊地帶。

對此，邢泰釗指出：「清廉是公務員的生命，而法律知識是公務員的盾牌，德國教授法蘭克曾經指出：『刑法乃民主法制之護盾，然若運用失當，亦有可能傷害民主法治』，這就是出版這本書的目的，主要是希望刑法不要運用失當，避免認真服務的公務員誤觸雷區」。

最高檢並表示，最高檢察署在台北國際書展的表現，不僅開創了司法機關與公眾對話的新典範，更將「貪污治罪條例逐條評釋」成功轉化為保障公務體系的「法律防身符」，從「洛陽紙貴」的銷售熱潮到「走進人群」的法袍體驗，最高檢證明司法不應只是冰冷的裁判，更可以是守護人權與法治教育的領航者。

由檢察總長邢泰釗領軍、集結32位檢察官共同撰寫的我國第一本貪污治罪條例專書「貪污治罪條例逐條評釋」。（記者吳昇儒攝）

最高檢今舉辦「貪污治罪條例逐條評釋」新書發表會，前排右三為檢察總長邢泰釗，右四為法務部次長黃世杰。（最高檢提供）

