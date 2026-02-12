嘉義大埔鄉長吳明勲涉貪起訴 法院裁定續押

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉貪污，嘉檢今起訴。（資料照）

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲與胞兄吳宗霖、胞弟吳倚豪，涉要求廠商賄賂及詐欺取財等，三兄弟不法獲利1113萬1266元。嘉檢今天起訴吳明勲三兄弟、張姓工程顧問公司負責人等9人，建請續羈禁見吳明勲、張男，全案移審嘉義地院，晚間法官裁准續押吳明勲，不禁止接見、通信，張男15萬元交保。

嘉院表示，吳明勲2月12日起羈押3月，不禁止接見、通信。張男15萬元交保，限制住居、限制出境、出海。

嘉院表示，吳明勲坦承部分犯行，因所涉犯是最輕7年、5年以上有期徒刑的重罪，伴隨有高度逃亡來規避審判及執行的可能，有相當理由認定有逃亡之虞。

吳明勲已連續擔任2任大埔鄉鄉長，對鄉公所人事、業務有一定監督、決定權，此案涉及期間長達多年，他與部分同案被告、證人有上下隸屬或是監督關係，甚至在同一辦公大樓工作，且涉及他以鄉長之姿要求相關人做買賣交易，用高壓式領導風格對證人造成壓力、影響做事方式，證人有受吳明勲的權勢要求無法拒絕，有相當理由足認吳明勲有勾串共犯及證人之虞。

嘉院表示，考量縱命具保、責付或限制住居，均不足確保吳明勲日後能遵期到庭，避免串證，為確保日後審判、執行程序順利進行，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、及吳明勲人身自由私益及防禦權受限制程度，認有羈押之必要。

大埔鄉長吳明勲與胞兄吳宗霖、胞弟吳倚豪，自2020年起藉由鄉公所發包「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案」、「公所辦公廳舍改建」等各項工程，涉嫌貪污治罪條例圖利、要求廠商賄賂及詐欺取財，嘉義地檢署今依違反貪污治罪條例、詐欺取財等罪嫌將3兄弟與張姓廠商等人起訴，並向嘉義地方法院聲請將吳明勳、張姓廠商延押。

