為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春節切勿喝了再上 高雄5大路口加強取締酒駕

    2026/02/12 20:47 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄春節5大路口加強執法取締酒駕。（民眾提供）

    高雄春節5大路口加強執法取締酒駕。（民眾提供）

    春節連假9天，高雄市警方防制酒駕，鎖定鳳山區建國路、青年路等5大路口，加強取締酒後駕車，經警方查獲將依公共危險罪嫌移送法辦，提醒民眾守法。

    鳳山區人口數高達35萬多人，為高雄市最大行政區，鳳山警分局鎖定5大路口，包括五甲二路與鳳南路口、五甲二路與南華路口、南華路與臨海路口、過埤路與鳳頂路口、建國路三段與青年路二段路口，加強取締酒駕。

    其中建國路三段與青年路二段路口、南華路與臨海路口、過埤路與鳳頂路口，為鳳山十大易肇事路口，警方將加強執法，擴大取締酒駕，一旦警方查獲酒後駕車，將依公共危險罪嫌移送法辦。

    警方酒駕零容忍，全天24小時取締酒駕，加強喝酒場所周邊攔檢稽查，展現打擊酒駕決心，警方也將到提供酒精性飲料的餐飲營業場所，辦理交通安全宣導活動。

    警方說，透過與業者合作，請店家提醒顧客喝酒找代駕，提升業者應盡社會責任，協助代客叫車服務，共同防制酒駕發生交通事故。

    警方也提醒民眾即使是前一天晚上喝了酒，隔天早上也應避免駕車，因為體內可能仍有未代謝完的酒精，影響駕駛安全，恐造成無法挽回損失。

    警方指出，依據道路交通管理處罰條例規定，酒駕者將面臨高額罰款、吊銷駕照、吊扣牌照，甚至刑事責任，呼籲民眾醉不上道、平安過年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播