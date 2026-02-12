春節切勿喝了再上 高雄5大路口加強取締酒駕

高雄春節5大路口加強執法取締酒駕。（民眾提供）

春節連假9天，高雄市警方防制酒駕，鎖定鳳山區建國路、青年路等5大路口，加強取締酒後駕車，經警方查獲將依公共危險罪嫌移送法辦，提醒民眾守法。

鳳山區人口數高達35萬多人，為高雄市最大行政區，鳳山警分局鎖定5大路口，包括五甲二路與鳳南路口、五甲二路與南華路口、南華路與臨海路口、過埤路與鳳頂路口、建國路三段與青年路二段路口，加強取締酒駕。

請繼續往下閱讀...

其中建國路三段與青年路二段路口、南華路與臨海路口、過埤路與鳳頂路口，為鳳山十大易肇事路口，警方將加強執法，擴大取締酒駕，一旦警方查獲酒後駕車，將依公共危險罪嫌移送法辦。

警方酒駕零容忍，全天24小時取締酒駕，加強喝酒場所周邊攔檢稽查，展現打擊酒駕決心，警方也將到提供酒精性飲料的餐飲營業場所，辦理交通安全宣導活動。

警方說，透過與業者合作，請店家提醒顧客喝酒找代駕，提升業者應盡社會責任，協助代客叫車服務，共同防制酒駕發生交通事故。

警方也提醒民眾即使是前一天晚上喝了酒，隔天早上也應避免駕車，因為體內可能仍有未代謝完的酒精，影響駕駛安全，恐造成無法挽回損失。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例規定，酒駕者將面臨高額罰款、吊銷駕照、吊扣牌照，甚至刑事責任，呼籲民眾醉不上道、平安過年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法