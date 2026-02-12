驚悚！廂型車失控衝上人行道 台中科大職員遭撞飛

廂型車衝上人行道停等區，撞上燈柱基座後失控撞人。（民眾提供）

台中科技大學校門口今天發生驚悚車禍，一輛廂型車疑似行經施工中的人行道停等區凸出路面，失控撞擊立燈基座後，撞上一名校方職員，造成頭部著地還差點輾到腳，不過建設局推說是駕駛酒駕、違規肇事，當地里長游金隆則指，市府耗資8000萬拓寬人行道工程，卻未做好警示，要求改善。

這名學校職員今天上午在校門口準備過馬路時，遭從路肩直衝而來的廂型車撞上，監視器畫面顯示，該車先撞上路肩人行道停等區的高底差，再撞上燈柱凸出的10幾20公分的基座，最後撞上職員，畫面驚險，還差點輾過職員。

錦平里長游金隆指出，建設局今年一月大陣仗宣佈進行三民路三段（太平路至五權路）人行道改善工程，要拓寬人行道，在台中科大校門北側增設人行道停等區，一路延申至路肩，一旁要規劃機車格，但工程進行期間卻未做好警示。

游金隆說，中科大校門前人車量非常大，由於工程未完成，人行道停等區有明顯高底落差，汽機車行駛容易擦撞，加上停等區立燈基座也僅放上三角錐，警示不足，不是推說肇事酒駕就沒責任，也不改善。

校方表示，學校職員送醫檢查治療後已返家，觀察是否有腦震盪或其他傷勢，學校也會要求建設局將工程防護措施做好，以維護安全。

建設局回應，市府要打造人本友善環境，將路口人行空間外推，縮短行人穿越路口時間，本案初步了解現場事故為汽車駕駛酒駕肇事，屬於違規駕駛肇事行為。

廂型車差點輾過職員。（民眾提供）

