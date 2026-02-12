承包台積電工程遭控淪改槍工廠 法官1理由判工程行無罪

簡男被控利用工程行掩護改造獵槍與炸彈，台南地院審理認扣案機具為配管工程所需，火藥亦非列管成分，證據不足判無罪。（資料照）

承包台積電工程卻被誤認是改槍工廠。檢方指控簡姓工程行負責人有大量模型槍，以鐵皮工廠掩護，製造獵槍及炸彈原料，但台南地方法院認為，扣案工具的確是工程所需，缺乏製造具殺傷力槍枝的直接證據，判處無罪。

簡男2021年間在鐵皮工廠及員工宿舍有切割機、鑽床等機具，檢方認為是用來製造非制式獵槍及炸彈組件。檢警於2022年3月發動搜索，當場扣得獵槍、槍管半成品、被認為是炸彈原料的火藥粉末，以及數十支各類模型槍。

檢方指出，簡男曾有製造改造手槍前科，且手機內有槍枝相關對話與筆記本繪圖，認定其涉犯製造槍砲及彈藥主要組成零件罪嫌。

簡男辯稱，自己是生存遊戲玩家及射擊協會會員，擁有大量模型槍純屬個人興趣，工廠內的車床、鑽床及砂輪機等重型機具，是為了承包台積電新建廠房的配管工程，用於製作模具與水管轉接頭。

法院為此函詢發包廠商，廠商證實該工程確實需要切割C型鋼及製作法蘭轉接頭，必須使用扣案的各類機具，所以採信工具為正當工程用途，難以僅憑持有工具便直接推論用於犯罪。

法院進一步調查發現，扣案的改造霰彈槍經鑑定因撞針故障，無法擊發子彈，不具殺傷力；而被指為炸彈原料的粉末，經內政部函覆確認僅為煙火類火藥，非列管彈藥成分。

此外，證人均證稱僅知老闆在做模型，未見過製造真槍，法官認為，筆記本繪圖與手機對話無法證明與扣案槍枝有關，檢方舉證尚未達無庸置疑程度，基於無罪推定原則，判決簡男無罪。

