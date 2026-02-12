為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹監春節花燈 驚豔周邊3大宮廟

    2026/02/12 18:59 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹監獄推出由受刑人手工打造的大型主題花燈，即日起分別於竹市竹蓮寺等宮廟展出。（竹監提供）

    農曆新年即將到來，新竹監獄推出由受刑人手工打造的大型主題花燈，即日起分別於新竹市竹蓮寺、天公壇及民富福德宮展出，獄方表示，這不僅是傳統技藝的傳承，更是一場關於生命轉化與心靈靜定的教化成果展現。

    獄方說，長期致力於受刑人的職業訓練與教化，設有「傳統工藝保存中心」，核心理念在於「以藝修心」，遴選長刑期受刑人參加習藝，透過精細的工藝流程摒除浮躁與雜念，在漫長的服刑歲月中，讓他們能真正靜下心來學習，並從中找回自信。

    典獄長曾文欽表示，對於長刑期的受刑人而言，時間是最大的敵人，也是最好的老師。竹監提供專業的環境與指導，讓受刑人在重複的黏貼、編織與塑形中，學習與自己對話，將原本暴戾的心性轉化為細膩的工匠精神。許多受刑人從零開始，經過數年的淬鍊，出監後甚至具備工藝大師的水準，這正是矯正教化最重要的核心價值。

    本次展出的花燈結合了生肖文化、環保永續與求財祈福，分別於以下地點呈現：

    一、馬上大吉（展示地點：竹蓮寺）主體為一匹昂首挺立的棕色駿馬，身披紅色繡金鞍具，單蹄抬起的姿態顯得精神抖擻。設計巧妙運用諧音寓意，馬背上的大橘子象徵「大吉」，寓意「馬上大吉」，好運即刻到來。馬蹄下堆滿金元寶與銅錢，祈求觀賞民眾新的一年招財進寶、財源廣進。

    二、永續森林（展示地點：天公壇）此作品榮獲「2025全國燈會比賽優選」。這是一座難度極高的「牙籤花燈」，創作者展現極致耐心，將約十萬根日常牙籤逐一黏貼，運用牙籤天然紋理模擬動物毛髮與羽翼，呈現驚人的立體感與細膩質感。作品傳達人類應覺醒於環境過度開發，強調森林保護的重要性。

    三、馬上有錢（展示地點：民富福德宮）火紅色的駿馬採前蹄騰空的躍馬姿態，象徵鴻運當頭與充沛活力。馬背上負載巨大的金錢幣，諧音寓意「馬上有錢」；底部基座採幾何切面的彩色岩石設計，結合傳統生肖文化與現代審美，象徵「步步生財」，是深受求財民眾喜愛的喜慶之作。

    除了主燈「馬上有錢」，民富福德宮更同步展出本監歷年來製作的多件大、中、小型花燈，現場琳瑯滿目，宛如一場燈會，充分展現本監多年累積的精湛工藝。

    竹監邀請各界在新年期間走訪這三大宮廟，欣賞這些耗時數月、甚至數年磨練而成的藝術結晶。民眾的駐足與欣賞，對這群正在努力改變心性的創作者而言，就是最大的鼓勵與肯定。

