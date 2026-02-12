竹縣消防遠百模擬隨機攻擊 15秒完成斷肢止血展現應變力

新竹縣政府消防局在遠百竹北店辦理「大量傷病患情境演練」，模擬春節期間商場人潮眾多時，突發隨機持刀攻擊事件，造成民眾小腿截斷等重大傷勢。（新竹縣消防局提供）

春節將至，新竹縣政府消防局今天下午特別選在遠百竹北店，辦理「大量傷病患情境演練」，模擬春節期間商場人潮眾多時，突發隨機持刀攻擊事件，造成民眾小腿截斷、開放性氣胸及呼吸困難等重大傷勢，全面檢視第一線救護與指揮應變能力，逼真的演練場面，吸引不少民眾駐足觀看。

消防局長陳中振表示，這次演練除光明、竹北及高鐵等3個消防分隊參與外，也納入今年1月甫報到的35名新進消防人員。為協助新血快速進入狀況，消防局連續兩日辦理救護加強特訓班，進行高強度專業訓練，並於今日下午以實境模擬作為重點驗收。

演練中最受矚目的是「斷肢處置」情境。面對大量出血風險，救護人員須在黃金時間內完成止血帶操作，現場人員於15秒內即完成止血處置，展現平時紮實訓練成果。另針對遭刺傷導致開放性氣胸傷患，救護人員立即施作胸封貼並給予氧氣治療，有效防止傷勢惡化。

消防局指出，新竹縣過去曾發生司馬庫斯車禍及關西遊覽車事故等大量傷病患事件，每一次的經驗都成為精進應變能力的重要養分。透過持續演練與強化訓練，目的就是在關鍵時刻守住更多生命。

新竹縣消防局「大量傷病患情境演練」演練中，最受矚目的是「斷肢處置」情境。（新竹縣消防局提供）

這次演練除光明、竹北及高鐵等3個消防分隊參與外，也納入今年1月甫報到的35名新進消防人員。（新竹縣消防局提供）

