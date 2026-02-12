為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中驚悚3車連環撞！ 女騎士倒地遭輾過 血流斑馬線命危搶救中

    2026/02/12 17:08 記者許國楨／台中報導
    王女連人帶機車倒地後，又遭另輛機車輾過。（民眾提供）

    台中市東區一處路口今（12）日下午發生驚悚連環車禍，一名56歲王姓女騎士疑在燈號變換之際反應不及，猛力撞上前方停等機車，當場人車倒地，隨後又遭後方機車輾過安全帽邊緣，頭部重創鮮血直流，現場血跡沿著斑馬線蔓延，畫面怵目驚心。

    事故發生在今天下午1時10分，地點位在車流量龐大的精武路與進化路口，經查，王女當時沿精武路由東往西行駛，前方何姓男子（50歲）騎乘機車因黃燈減速停等，王女疑煞車不及直接撞上車尾，衝擊力道之大，甚至將車牌撞歪。王女倒地後，後方同向行駛的胡姓騎士（49歲）閃避不及，車輪仍輾過王女安全帽邊緣。

    遭追撞的何男與後座女乘客表示，兩人是居服員，正準備前往醫院為民眾進行復健服務，當時號誌已轉為黃燈並停在機車停等區內，未料後方機車直接高速撞上，胡男則說，原本看到燈號將轉黃想加速通過，卻目睹前方瞬間發生碰撞，雖緊急閃避仍無法完全避開倒地的王女。

    王女送醫途中一度失去生命跡象，情況相當危急，抵達醫院時雖一度恢復生命徵象，但目前仍在搶救中，至於肇事原因尚待事故分析鑑定，第三分局提醒，駕駛人行經路口時應隨時注意前方車流動態與號誌變化，並保持安全距離，避免類似憾事再度發生。

