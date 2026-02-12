放任非法移工租賃違建害消防兒殉職 父悲痛提告楊文科瀆職

新竹縣新工消防分隊長游尚樺2023年12月28日出勤住宅火警救出4名移工，卻英勇殉職。（資料照，新竹縣政府消防局提供）

年僅29歲的前新竹縣新工消防分隊長游尚樺，2023年12月28日出勤住宅火警救出4名移工，卻英勇殉職。游父控訴「新竹縣政府瀆職」，放任逃逸移工租賃違建房屋、放任屋主繼續出租違建牟利，不積極查緝違法雇主而導致延宕法定追訴期，家屬悲慟萬分、四處陳情近百次，但逾2年來始終得不到加害者的道歉與和解，已在本月10日對新竹縣長楊文科提告，希望告慰愛子在天之靈。

新竹縣政府回應表示，尊重家屬。此案發生後，縣府相關單位積極處置，針對該處3間住宅鐵皮違建，因涉及公共危險經湖口鄉公所查報後，縣府即刻列管並要求屋主改善，違建人已在今年1月間及2月初自行拆除完畢，縣府2月9日現勘確認恢復原有狀態，10日解除列管。

另縣府在去年12月30日收受游父國家賠償申請，經審議後在今年1月29日拒絕賠償。拒賠理由是，縣府對於游父主張的違章建築查報拆除、對僱用逃逸移工雇主施以行政裁處等事，雖依法有其權責，但公務員對於職務的執行，雖可使一般人民享有反射利益，但人民對於公務員尚無公法上請求權可資行使，自不得請求國家賠償損害。

游父游木全控訴，新竹縣政府瀆職，放任逃逸移工賃居違建房屋，接受雇主違法僱用，導致兒子救災時陷入宛如迷宮的隔間，濃煙無法排除，為國殉職。悲劇發生後，他因傷慟重疾住院半年。去年4月返家養病，檢視肇致兒子殉職的「3組骨牌」：釀成火災的逃逸移工、賃居處為違建的屋主、違法僱用逃逸移工的雇主，卻都看不到法律追究。他在傷慟之餘，提出空拍圖，自去年8月起陳情總統府、監察院、以及內政部等相關部會。

游父痛訴，「火警案中的逃逸移工，遲至總統府關切，主管機關才辦案逮人？新竹縣政府去年11月函文確認此案違建涉及公共危險致死，卻放任違建繼續出租牟利，直到總統府關切，方來文稱違建涉及公安、列管拆除」。但雇主「阿厚」非法僱用移工，迄今仍逍遙法外。由於竹縣府瀆職不處理，延宕法律追訴期，讓受害家屬無法接受，因此忍痛提告，懇求檢察官主持公平正義。

新竹縣政府表示，針對發生火警憾事的3間住宅鐵皮違建，違建人已在今年初自行拆除完畢，縣府日前現勘後解除列管。（新竹縣政府提供）

