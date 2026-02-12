為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    坐牢51年越獄10次 ｢越獄大王｣徐開喜意外回籠 移送觀察、勒戒

    2026/02/12 16:48 記者陳建志／台中報導
    有「越獄大王」稱號的徐開喜，因涉及毒品案件遭通緝，昨天前往高等法院出庭作證被逮，台中地檢署將其送執行觀察、勒戒。（資料照）

    現年76歲、有「越獄大王」稱號的徐開喜，昨天早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區警方前來逮人，員警將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案；台中地檢署表示，昨天已依法院裁定將他送觀察、勒戒。

    據了解，越獄大王徐開喜在台灣犯罪史上排名第一，總共坐牢約51年，其間越獄10次、成功8次，綠島監獄、台北看守所都關不住他。

    1981年徐開喜被送至綠島監獄服刑，他決定變裝脫逃。他備妥假髮、女性衣物，裝扮成女子登上交通船，竟無人察覺有異，等到順利逃回台灣，還聯繫獄方嗆聲「人在高雄了，不要浪費體力在綠島找了」！

    1994年間，徐與獄友蔡正鳳計畫從台北看守所越獄，用藥迷昏管理員，還放出惡名昭彰的「穿山甲」詹龍欄，3人脅迫控制值勤室的管理員，用棉被隔絕高壓電網，再用衣物製成繩索逃出北所。不過雖越獄多次，最後終究被抓到再送進監獄服刑，約於5年前出獄。

    昨天高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到院方人員查出他另外涉及一宗毒品案，已被台中地檢署發布通緝，法院人員隨即通報轄區警方將他帶回，並解送台中地檢署歸案。

    台中地檢署今天表示，徐男因涉嫌施用毒品案件，檢察官昨天已依法院裁定將其送執行觀察、勒戒。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

