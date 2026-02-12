為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強化台灣公海執法 高緯度遠洋巡護船第3艘開工

    2026/02/12 16:38 記者洪臣宏／高雄報導
    第3艘高緯度遠洋巡護船開工。（台船提供）

    第3艘高緯度遠洋巡護船開工。（台船提供）

    台船建造海巡署第3艘高緯度遠洋巡護船，今（12）日在台船高雄廠開工。台船說，該型巡護船可深入高緯度海域執行任務，未來也規劃巡護南印度洋等遠洋公海海域，強化我國公海漁業執法能力。

    海巡署艦隊分署「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，第3艘開工典禮由台船副總經理顏聰輝與艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持。高緯度遠洋巡護船6艘統包採購案全案預算新台幣120億元，單艘20億元，計畫期程從2023年起，預計今年7月交付第一艘，第二艘於2027年11月交船，每年交付一艘。

    第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號命名下水聯合典禮，去年11月2日由總統賴清德主持，他致詞時說，第一艘高緯度遠洋巡護船是以「原住民族」來命名，後續同系列的5艘巡護船船名都會是台灣的原住民族群。

    台船指出，新型高緯度遠洋巡護船全船（含上構）採鋼質結構其滿載排水量約5000噸，大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機（UAV）；運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

    台船自商船製造起家，在「國艦國造」的政策推動下，發展為高科技國防造船的重要力量。台船說，在台灣國防自主的「韌性防衛」戰略下，台船持續作為我國國防戰力最堅實的後盾，並秉持「傳承造船、守護海洋」使命，與各界攜手守護我國「藍色國土」。

    台船建造第3艘高緯度遠洋巡護船舉行開工儀式。（台船提供）

    台船建造第3艘高緯度遠洋巡護船舉行開工儀式。（台船提供）

