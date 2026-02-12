攔1.5萬包私菸與4.8萬公升私酒 保三總隊春節前強力執法

保三總隊總隊長周煥興近日也親赴位於基隆港、台北港、台中港及高雄港的34個安檢小隊及警犬分隊，慰勉第一線執勤同仁的辛勞。（記者鄭景議翻攝）

警政署保三總隊今日公布春節期間強化治安成果，統計顯示今年迄今已累計動員5287人次警力，成功攔截各類毒品約7200公克、改造手槍1支、模擬槍5支、槍枝主要組成零件687個，以及逾15000包私菸與48000公升私酒。保三總隊指出，透過AI大數據分析及科技設備輔助，加上國際情資與跨機關合作，有效防止大量不法物資流入市面，展現警方守護治安決心。

在人事補強方面，為強化打擊犯罪量能，警政署指派具緝毒專業、處事幹練的陳力維接任刑警大隊長。此外，具備刑事專業背景的蘇信丞也接任第二大隊大隊長，安檢保防科科長則由董行彥代理。警方指出，新任刑事主管到任後相互聯繫並密切配合，針對毒品、槍械及私劣菸酒等不法作為，持續精進查緝能量並提升打擊效能。

請繼續往下閱讀...

保三總隊總隊長周煥興也親赴位於基隆港、台北港、台中港及高雄港的34個安檢小隊及警犬分隊，慰勉第一線執勤同仁的辛勞。周煥興除了解勤務狀況、聆聽同仁需求，也在年節前夕發放紅包並為當月生日的同仁慶生。視察警犬分隊時，他特別指示要求維護犬隻環境衛生，並加贈警犬營養罐頭，感謝這群「毛英雄」的貢獻。

保三總隊強調，警犬分隊今年迄今已出勤23次，多次協助各級警察機關查獲各式毒品及槍枝，績效相當卓著。警方表示，春節期間查緝能量不打烊，警犬分隊將隨時準備支援各地的緝毒與安檢需求。保三總隊將持續守護國人生命、健康與財產安全，結合科技與全民力量，確保社會安寧並讓民眾能安心過好年。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

保三總隊今年已攔截逾15000包私菸。（記者鄭景議翻攝）

保三總隊今年已攔截逾48000公升私酒。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法