    首頁 > 社會

    劉世芳春節前夕視訊慰勉駐外警察聯絡官 肯定打擊跨境犯罪成果

    2026/02/12 16:34 記者邱俊福／台北報導
    內政部長劉世芳在警政署署長張榮興、刑事局局長邱紹洲等人陪同下，跟各駐外警察聯絡官視訊。（記者邱俊福翻攝）

    內政部部長劉世芳慰勉警政署派駐全球各地駐外警察聯絡官，長期堅守海外崗位、推動跨境執法合作的辛勞與成果，今天特別在春節前夕召開視訊會議，加以肯定，期勉持續積極協助館處執行各項指派任務，充分發揮駐外安全網絡功能，並聽取各警察聯絡官駐在國警政合作現況與工作重點。

    劉世芳說，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上，均扮演關鍵角色，是我國打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。

    跨境執法方面，去年度駐外警察聯絡官與各國合作偵破詐欺、毒品、槍砲、兒少性剝削及恐嚇公眾安全等跨國案件計26件，並緝獲我國境外逃犯167人，另亦與外交部共同救援受困海外國人計60人，跨境執法合作成績斐然。

    劉世芳說，我國長期與各駐在國警察及執法機關維持友好互信關係，不僅有助於跨境犯罪案件偵查合作與犯嫌遣返，亦為爭取參與國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作機制奠定良好基礎。

